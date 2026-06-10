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Экономика и бизнес

Такиев заявил о росте экономики Казахстана на 6,5%

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 12:10 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов Мади Такиев 10 июня 2026 года в Мажилисе заявил о росте экономики Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава Минфина озвучил, что по итогам 2025 года экономика нашей страны выросла на 6,5%. Для сравнения: в 2024 году рост ВВП составлял 5%.

"Основной вклад в рост внесли транспорт, строительство, горнодобывающая промышленность и торговля. При этом, сохранив инфляционное давление, инфляция сложилась на уровне 12,3%. Среднемесячная заработная плата составила 442 тыс. тенге, безработица же в течение года оставалась на уровне 4,6%. Государственный долг находится в установленном коридоре. По итогам года он составил 22,8% к ВВП, или 36,4 трлн тенге. Активы Нацфонда на конец 2025 года составили 73,8 млрд долларов, в том числе активы валютного портфеля 63,9 млрд долларов", – дополнил Мади Такиев.

По исполнению бюджетных параметров министр отметил, что поступления в республиканский бюджет составили 21,4 трлн тенге, или 99% от запланированного объема.

"Несмотря на неисполнение плана, необходимо отметить и положительные изменения. К примеру, собственные доходы республиканского бюджета по сравнению с 2024 годом выросли на 1,8 трлн тенге, темп роста составил 113,2%. Налоговые поступления выросли на 2,2 трлн тенге, или на 17,5%. В целом, рост обеспечен за счет расширения экономики, увеличения поступлений по корпоративному подоходному налогу и НДС, роста импорта, а также повышения эффективности администрирования", – сказал Мади Такиев.

По его словам, поступления по корпоративному подоходному налогу выросли на 880 млрд тенге, или на 24%. По НДС рост составил 932,5 млрд тенге, или на 18%.

"Также улучшена эффективность камерального контроля. По его итогам в бюджет взыскано 388 млрд тенге. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 262 млрд тенге. При этом государство продолжило выполнять обязательства перед бизнесом. В 2025 году из бюджета возвращено 1 трлн 354 млрд тенге НДС, что на 138 млрд тенге больше, чем в 2024 году. Таким образом, с одной стороны, план не исполнен в полном объеме из-за внешних и ценовых факторов, с другой стороны, по сравнению с прошлым годом доходная база выросла. Это говорит о сохранении экономической активности и улучшении налогового администрирования", – заявил Мади Такиев.

Поэтому, как отметил министр, работа будет сосредоточена на расширении устойчивой ненефтяной доходной базы, повышении качества налогового администрирования и сокращении неэффективных льгот.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане сохраняются проблемы с бюджетным планированием и дефицитом бюджета.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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