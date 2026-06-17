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Экономика и бизнес

Такиев назвал объем внешнего долга Казахстана и расходы на его обслуживание

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 15:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр финансов Мади Такиев 17 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал размер государственного долга Казахстана и ответил на вопрос о многомиллиардных обязательствах квазигоссектора, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, каков текущий объем государственного заемного портфеля Казахстана, сколько средств ежегодно направляется на обслуживание и погашение долга, каковы сроки действующих займов, а также какое количество кредитных соглашений на сегодняшний день остается в силе.

"Мы тратим 3,5 трлн тенге. В этом году бюджет запланирован. Но за счет того, что мы дифференцируем наш портфель, мы уже текущий год бюджета сэкономили 115 млрд тенге. Квазигосгоссектор мы не считаем. У нас государственный долг, правительственный, он составляет 17 млрд долларов, или 4,5% к ВВП. Не путать. Там говорят какие-то цифры – 180, это не наш долг. 17 млрд долларов, или 4,5% к ВВП. Он намного ниже, чем даже у соседних стран", – озвучил Такиев.

Представители СМИ поинтересовались, рассматривается ли возможность включения расходов субъектов квазигосударственного сектора в состав государственного бюджета, учитывая, что их деятельность так или иначе связана с использованием государственных средств и оказывает влияние на общие государственные финансы.

"Это взаимоотношения хозяйствующих субъектов. Они сами берут, сами покрывают. И под них мы госгарантии не давали. У нас в госгарантии еще есть такой инструмент. Мы даем госгарантии, допустим, на ремонт дорог, но там сумма всего лишь 2-3 трлн тенге. На остальные, те суммы, которые, говорят, больше 17 млрд долларов, на них госгарантии нет, поэтому государство не отвечает по тем обязательствам. Мы не давали госгарантии. У нас сегодня, еще раз могу повторить вам, внешний долг, именно внешний долг, зарубежный, составляет 17 млрд долларов США, или 4,5% КВП. За все остальные долги мы не несем ответственности. У нас нет госгарантии по ним", – дополнил он.

Ранее стало известно, что Казахстан займет 470 млрд тенге у двух международных банков.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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