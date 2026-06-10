Глава Минфина ответил на критику в адрес госдолга Казахстана

Министр финансов Мади Такиев на пленарном заседании Мажилиса 10 июня 2026 года прокомментировал вопрос о параметрах государственного долга Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос поднял депутат Ерлан Стамбеков. Он напомнил, что государство проводит достаточно жесткую политику по снижению закредитованности граждан. В том числе банкам запрещается выдавать новые кредиты без оценки общей долговой нагрузки и платежеспособности заемщика.

"Однако само правительство не стремится к снижению своей долговой нагрузки: в 2025 году по сравнению с 2024 годом рост правительственного долга составил 4,8 трлн тенге. Значительный объем привлеченных ресурсов направляется не на развитие, а на рефинансирование существующих обязательств и текущие расходы. В 2025 году более половины заимствований использованы на рефинансирование существующего долга. Это 51% от 8,2 трлн тенге. Если мы требуем финансовую дисциплину от граждан, то такая дисциплина на уровне государства должна быть обеспечена в первую очередь", – считает парламентарий.

Министр финансов Мади Такиев заявил, что на 1 января 2026 года уровень госдолга составил 22,8% к ВВП, или 36,4 трлн тенге.

"Он находится в безопасных пределах. У нас ковенант – 32% к ВВП, и мы не должны превышать. На сегодня у нас госдолг составляет 36,8 трлн тенге и 20% к ВВП его номинальная стоимость", – подчеркнул министр.

Далее он разъяснил механизм обслуживания госдолга.

"За 35 лет мы 10 раз брали евробонды, размещали, из них три раза – это последние два года. Да, это было рефинансирование, но по тем ставкам, которые намного ниже, чем было ранее. Это обычная практика, все государства это используют. На той неделе буквально мы разместились, попробовали дифференцировать наш портфель, разместились в Китае, взяли Panda bonds. Попробовали в первый раз 500 млн долларов под 1,9% – это очень низкая ставка. И тем самым мы создали бенчмарк для нашего квазигоссектора. Поэтому госдолг у нас сегодня управляемый, никаких побочных (эффектов. – Прим. ред.) пока не видим", – заверил глава Минфина.

6 мая 2026 года в Минфине сообщили, что государственный долг республики на 1 апреля 2026 года составил 36,84 трлн тенге, или 76,5 млрд долларов. Основная часть обязательств приходится на правительство Казахстана – 35,33 трлн тенге.