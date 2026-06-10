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Финансы

В правительстве рассказали, на что потратили 25,5 трлн тенге бюджета

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 12:09 Фото: freepik
Министр финансов Мади Такиев 10 июня 2026 года в Мажилисе рассказал, как в Казахстане исполнили республиканский бюджет за 2025 год, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, расходы республиканского бюджета исполнены на 99% и составили 25,5 трлн тенге.

"Все социальные обязательства правительством исполнены. На поддержку регионам направлено 7,7 трлн тенге, на социальную сферу – 9,3 трлн тенге. В рамках национальных проектов завершено строительство 198 школ и 655 объектов здравоохранения. Для свыше чем 10 тыс. студентов введено 30 общежитий. Местами в общежитиях обеспечены 7478 студентов колледжей, 23 604 студента вузов, магистрантов и докторантов. Объем ввода жилья за счет всех источников составил 20,1 млн м². Для социально уязвимых слоев населения приобретено 5141 жилье", – перечислил министр.

С его слов, продолжена работа по развитию инженерной инфраструктуры и поддержка социально значимых железнодорожных и авиационных маршрутов, а также уделено отдельное внимание аграрному сектору.

Он также отметил, что для правительства принципиально важно, что исполнение бюджета должно оцениваться не только по проценту освоения, а главный критерий – реальный результат для граждан, бизнеса и регионов.

Ранее глава Минфина ответил на критику в адрес госдолга Казахстана.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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