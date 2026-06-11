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Экономика и бизнес

Будущее индустрии: стартовал XVI Международный конгресс AMM 2026

XVI Международный конгресс AMM 2026, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:51 Фото: Qarmet
В Астане стартовал XVI Международный горно-металлургический конгресс Astana Mining & Metallurgy – AMM 2026. В этом году генеральным партнером мероприятия выступила компания Qarmet.

Конгресс ежегодно объединяет представителей горно-металлургических предприятий, государственных органов, международных организаций, инвестиционного сообщества и поставщиков технологических решений. Площадка позволяет обсудить основные вызовы отрасли, обменяться опытом и определить перспективные направления дальнейшего развития ГМК.

Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:51

Фото: Qarmet

Мероприятие посетил премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов. Ему доложили о ключевых производственных показателях Qarmet и представили ряд инвестиционных проектов, которые находятся в активной стадии реализации.

Qarmet, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:51

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Центральным событием первого дня стало пленарное заседание "От недр к вершинам интеллекта: глобальное партнерство для будущего ГМК". В дискуссии в формате вопросов и ответов приняла участие первый заместитель председателя правления по финансам и стратегическому развитию Qarmet Зауре Заурбекова.

Участники обсудили роль технологического развития, международного сотрудничества и современных управленческих подходов в повышении конкурентоспособности горно-металлургической отрасли.

XVI Международный конгресс AMM 2026, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:51

Фото: Qarmet

"Сегодня Qarmet проходит масштабную трансформацию. Мы реализуем инвестиционную программу объемом около 3,5 млрд долларов. Это позволяет нам внедрять новые технологии из Европы, Китая и других стран, повышать конкурентоспособность нашей продукции на мировом рынке стали. Одновременно новые технологии помогают сделать производство более эффективным и экологичным. Казахстан богат природными ресурсами. Однако для перехода к производству продукции с высокой добавленной стоимостью необходимы новые подходы. И ключевую роль здесь играют люди, их образование, компетенции и профессиональное развитие", – отметила Зауре Заурбекова.
XVI Международный конгресс AMM 2026, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:51

Фото: Qarmet

В ходе пленарного заседания также обсудили перспективы развития ГМК, внедрение искусственного интеллекта и сотрудничество в сфере логистики.

XVI Международный конгресс AMM 2026, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:51

Фото: Qarmet

"Сегодня многие говорили о важности высоких технологий для горно-металлургической отрасли. На мой взгляд, одним из преимуществ Казахстана является возможность внедрять современные технологии и создавать более эффективные бизнес-модели. Мы производим качественную продукцию, совершенствуем производственные процессы и уделяем огромное внимание вопросам охраны труда и промышленной безопасности. После передачи предприятия новому акционеру безопасность стала абсолютным приоритетом. Реализуется большое количество проектов, направленных на защиту жизни и здоровья работников. Кроме того, нам активно помогают цифровые технологии и искусственный интеллект, которые все шире применяются как на шахтах, так и на металлургическом производстве. Это новый подход, который делает бизнес более эффективным", – подчеркнула Зауре Заурбекова.
XVI Международный конгресс AMM 2026, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:51

Фото: Qarmet

Отдельное внимание было уделено решениям, которые необходимо принимать уже сегодня, чтобы сформировать основу устойчивого развития отрасли.

"Прежде всего необходима стабильная инвестиционная среда. Я считаю, что правительство Казахстана проводит большую работу в этом направлении. Законодательство страны развивается, и инвесторы могут быть уверены в привлекательности инвестиционного климата Казахстана. Это касается нормативной базы, экологического регулирования и многих других аспектов. Кроме того, для отрасли крайне важно долгосрочное финансирование. Горнодобывающая промышленность не приносит результат мгновенно. Здесь нужны терпеливые инвесторы, готовые работать на перспективу. Именно это позволит реализовать масштабные проекты развития", – резюмировала Зауре Заурбекова.
XVI Международный конгресс AMM 2026, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:51

Фото: Qarmet

В рамках деловой программы также состоялся стратегический диалог с участием представителей правительств стран-партнеров. Его участники рассмотрели перспективы международного сотрудничества, развитие инвестиционных связей и совместную реализацию проектов в горно-металлургическом комплексе.

Отдельные сессии были посвящены инвестиционному климату и регуляторной среде, торговле металлами в условиях высокой волатильности, управлению рисками, геологоразведке, транспортной инфраструктуре и интеграции Центральной Азии в глобальные логистические цепочки.

XVI Международный конгресс AMM 2026, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:51

Фото: Qarmet

Участие Qarmet в качестве генерального партнера AMM 2026 подчеркивает стремление компании вносить вклад в развитие отраслевого диалога, укреплять сотрудничество с партнерами и поддерживать внедрение современных технологий в горно-металлургическом комплексе Казахстана.

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Айсулу Омарова
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