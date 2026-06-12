Глава миссии МВФ отметила позитивную динамику развития экономики Казахстана

Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с главой миссии Международного валютного фонда (МВФ) по Казахстану Аминой Лареш, приступившей к исполнению обязанностей на этой должности в феврале 2026 года. Об этом сегодня, 12 июня, Zakon.kz рассказали в пресс-службе правительства РК.

В ходе встречи были рассмотрены предварительные итоги деятельности группы экспертов МВФ по изучению последних тенденций экономики РК, приоритетов проводимых реформ и перспектив дальнейшего развития.

Олжас Бектенов подчеркнул значимость партнерства, отметив роль экспертного сопровождения в совершенствовании экономической политики Казахстана. Принятая в Казахстане новая Конституция создает институциональную основу для развития диверсифицированной устойчивой экономики. В соответствии с поручениями президента Касым-Жомарта Токаева реализуется комплексная повестка экономической модернизации.

"Мы высоко ценим наше партнерство с Международным валютным фондом, который играет важную роль в экономическом развитии Казахстана. Этот диалог продолжается в рамках регулярных миссий, целевых консультаций и технической помощи МВФ государственным органам. Надеюсь, что рекомендации по итогам текущей миссии послужат ценным ориентиром для дальнейшего совершенствования макроэкономической и макропруденциальной политики страны", – отметил руководитель правительства.

Глава миссии МВФ по Казахстану Амина Лареш отметила важность принимаемых государством мер по обеспечению макроэкономической стабильности и снижению инфляционного давления. Подчеркнута важность реализации Программы совместных действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

"Сегодня мы можем отметить позитивную динамику развития экономики Казахстана. Улучшается ситуация с платежным балансом, экономика демонстрирует устойчивость, в том числе благодаря эффективной компенсации внешних факторов, связанных с поставками нефти. Мы также отмечаем последовательное совершенствование экономической политики и принимаемых решений. Положительно оцениваем проводимую денежно-кредитную политику, которая способствует макроэкономической стабилизации. При сохранении высоких темпов экономического роста наблюдается постепенное снижение инфляционного давления. Мы приветствуем принятие Совместного плана действий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и считаем, что скоординированный подход к реализации экономической политики будет способствовать дальнейшему укреплению макроэкономической стабильности и устойчивому развитию экономики Казахстана", – сказала Амина Лареш.

Эксперты МВФ отмечают устойчивость роста экономики. Системные меры по развитию обрабатывающего сектора, сфер услуг, транспорта, строительства компенсируют сокращение добычи нефти. Обозначен прогресс в области замедления инфляции, улучшения налогового администрирования, совершенствования фискальной политики. В данном направлении озвучен ряд рекомендаций по дальнейшему снижению инфляционных рисков и улучшению квазифискальной политики.

По итогам встречи премьер-министр Олжас Бектенов поблагодарил Амину Лареш и команду МВФ за поддержку в реализации реформ. Правительство Казахстана открыто к конструктивному диалогу, направленному на дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства. Предложения и рекомендации МВФ, представленные по итогам визита, будут рассмотрены профильными государственными органами.

В обсуждении приняли участие советник президента – председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, министр финансов Мади Такиев, первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.

В мае 2026 года сообщалось, что Казахстан вошел в топ-50 крупнейших экономик мира. Об этом стало известно из обновленного обзора World Economic Outlook, в котором Международный валютный фонд существенно пересмотрел показатели РК в сторону улучшения. Отмечалось, что теперь ВВП Казахстана оценивается в 360,46 млрд долларов, что позволило республике подняться на 49-е место в глобальном рейтинге.