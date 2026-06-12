Рынок "Байсат" Кайрата Сатыбалды могут передать акимату Алматы

Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Минфина Нурмахан Адильбеков на брифинге в СЦК 12 июня 2026 года рассказал, что будет с рынком "Байсат" в Алматы, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, почему рынок "Байсат" почти год не могут продать на торгах и какие меры будут приняты, если покупатель так и не найдется.

"Причина, почему не продается, наверное, это, скорее всего, спрос или отсутствие таких крупных денежных средств у инвесторов. Если не будет реализован, думаю, можно будет рассмотреть вопрос передачи в коммунальную собственность акимата Алматы", – сказал Нурмахан Адильбеков.

30 января 2026 года сообщалось, что назначен уже третий по счету аукцион по рынку "Байсат". Тогда цену снизили на 4 млрд тенге.

Ранее Кайрат Сатыбалды в рамках проводимого в отношении него досудебного расследования по собственной инициативе вернул большую часть подконтрольного ему рынка "Байсат" государству.