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События

Почему дорогие авто Перизат Кайрат бесплатно передали госорганам

Машины, имущество, Минфин , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 13:24 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Минфина Нурмахан Адильбеков на брифинге в СЦК 12 июня 2026 года рассказал, что бывает с конфискованным имуществом, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, продали или передали бесплатно госорганам машины, конфискованные у осужденной Перизат Кайрат.

"Получают бесплатно. Эта мера предусмотрена для того, чтобы экономить бюджетные деньги: вместо того, чтобы закупать эти автомобили, их лучше взять из конфискованного имущества. Нормативными правовыми актами такое право закреплено за правоохранительными и государственными органами. Поэтому почему бы им не воспользоваться таким правом. Добавлю, если никто не проявил интерес к данным автомобилям", – сказал Нурмахан Адильбеков.

25 июля 2025 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой. Перизат Кайрат была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 4 ст. 190 и п. 3 ч. 3 ст. 218 УК РК и лишена свободы на 10 лет. Гайни Алашбаева была признана виновной по п. 2 ч. 4 ст. 190 УК РК и осуждена к 7 годам лишения свободы. Ее взяли под стражу в зале суда.

5 сентября того же года в АФМ рассказали, что будет с приобретенным на похищенные деньги имуществом, которое конфисковали у осужденной Перизат Кайрат. Как уточнили в агентстве, его выставят на аукцион.

Согласно приговору, у Перизат Кайрат были конфискованы автомашины марки "Mercedes-Benz S450" 2024 г.в., "Lexus LX 600" 2024 г.в., "Mercedes-Benz EQE 500 4 matic" 2023 г.в., "Haval H6 GT" 2024 г.в.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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