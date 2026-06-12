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Экономика и бизнес

Развитие углехимии в Казахстане: какую поддержку могут получить инвесторы

Казахстан, Минэнерго, углехимия , фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2026 14:57 Фото: pixabay
Вице-министр энергетики Санжар Жаркешев на форуме в Астане 12 июня 2026 года рассказал о планах по развитию углехимической отрасли в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Жаркешев отметил, что правительство сформировало широкий набор мер поддержки инвесторов, включая налоговые и таможенные преференции, инфраструктурное обеспечение и механизмы инвестиционных соглашений.

"Предусматривается возможность предоставления инвестиционных преференций и мер государственной поддержки, включая освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога (КПН) и земельного налога сроком до 10 лет, налога на имущество сроком до 8 лет, освобождение от таможенных пошлин на импорт технологического оборудования и комплектующих, подведение инфраструктуры предоставление государственных натурных грантов, а также возможность стабилизации законодательства для инвестиционного проекта на срок действия Соглашения", – перечислил он.

По его словам, холдинг "Байтерек" предоставляет софинансирование и гарантийные инструменты, критически важные для углехимии, требующей больших капиталовложений.

"Одним из ключевых преимуществ является гарантированный рынок сбыта. Государство совместно с национальными компаниями выражает готовность к заключению офтейк-контрактов на конечную продукцию. В частности, речь идет о товарном газе, произведенного из угля: вместо импорта данного ресурса страна намерена закупать его у отечественного производителя. Национальная газовая компания также подтверждает заинтересованность в подобных соглашениях", – заверил вице-министр.

Ранее Жаркешев рассказал, выпуск какой продукции из угля можно наладить в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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