Около 129 млн тонн угля планирует добыть Казахстан в 2026 году

Фото: Zakon.kz

Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров 8 июля 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о запасах угля в Казахстане и планах по его добыче, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что угольная промышленность Казахстана имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны. "Объем запасов угля в стране составляет 33,6 млрд тонн. Основная часть добываемого угля направляется на внутренний рынок и используется в электроэнергетике, коммунально-бытовом секторе и промышленности. По итогам 2025 года добыча угля составила порядка 115,9 млн тонн, или рост на 7% по сравнению с 2024 годом", – сказал Акбаров. При этом, как отметил спикер, экспорт угля достиг 30 млн тонн. Основные направления экспорта угля: Россия – 16,6 млн тонн;

Польша – 5 млн тонн;

Узбекистан – 2 млн тонн;

Турция – 2 млн тонн;

Индия – 1,3 млн тонн;

Малайзия – 1,1 млн тонн. "В 2026 году добыча угля планируется на уровне 128,9 млн тонн, а экспорт угля должен составить 29,5 млн тонн", – заключил вице-министр. Ранее мы писали, что уголь будет постепенно дорожать в Казахстане.

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