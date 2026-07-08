Около 129 млн тонн угля планирует добыть Казахстан в 2026 году
Фото: Zakon.kz
Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров 8 июля 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о запасах угля в Казахстане и планах по его добыче, передает корреспондент Zakon.kz.
Он подчеркнул, что угольная промышленность Казахстана имеет ключевое значение для энергетической безопасности страны.
"Объем запасов угля в стране составляет 33,6 млрд тонн. Основная часть добываемого угля направляется на внутренний рынок и используется в электроэнергетике, коммунально-бытовом секторе и промышленности. По итогам 2025 года добыча угля составила порядка 115,9 млн тонн, или рост на 7% по сравнению с 2024 годом", – сказал Акбаров.
При этом, как отметил спикер, экспорт угля достиг 30 млн тонн.
Основные направления экспорта угля:
- Россия – 16,6 млн тонн;
- Польша – 5 млн тонн;
- Узбекистан – 2 млн тонн;
- Турция – 2 млн тонн;
- Индия – 1,3 млн тонн;
- Малайзия – 1,1 млн тонн.
"В 2026 году добыча угля планируется на уровне 128,9 млн тонн, а экспорт угля должен составить 29,5 млн тонн", – заключил вице-министр.
Ранее мы писали, что уголь будет постепенно дорожать в Казахстане.
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