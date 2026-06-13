Казахстан делает ставку на внутреннее производство, и это работает

Несмотря на сохраняющуюся инфляционную нестабильность в мире, Казахстан демонстрирует признаки замедления роста цен. По мнению экспертов, этому способствуют рост инвестиций, развитие промышленности и агросектора, а также меры по укреплению продовольственной безопасности, сообщает Zakon.kz.

Согласно последним прогнозам МВФ, на фоне новых геополитических шоков ожидается возобновление роста глобальной инфляции в 2026 году. Это подтверждает, что ценовое давление по-прежнему остается одним из ключевых вызовов для большинства стран мира.

Сегодня наиболее высокий уровень инфляции сохраняется в Венесуэле, где показатель превышает 500%, а также в Аргентине (33,6%) и Турции (32,6).

На этом фоне Казахстан демонстрирует более благоприятную динамику. Прогноз по годовой инфляции в стране снижен до 9-11% вместо прежних 9,5-11,5%.

Эксперты сходятся во мнении, что это может стать началом устойчивого тренда на замедление роста цен. По их оценкам, уже в 2027 году инфляция способна снизиться до 6-8%, а в 2028 году приблизиться к целевому ориентиру в 5%.

Как отмечают специалисты, предпосылки для дальнейшего замедления роста цен формируют диверсификация экономики и положительная динамика реального сектора.

По итогам пяти месяцев 2026 года экономика Казахстана выросла на 3,7%. При этом обрабатывающая промышленность показала рост на 9%, строительство — на 13,4%, а транспортные услуги — на 8,4%.

Эксперты обращают внимание, что эти показатели отражают не только текущую экономическую активность, но и первые результаты политики по привлечению инвестиций и расширению внутреннего производства.

За пять месяцев 2026 года инвестиции в основной капитал выросли на 7%, а частные инвестиции — сразу на 17,4%. Наиболее заметный рост зафиксирован в энергетике (+83,4%), сфере информации и связи (+75,2%), сельском хозяйстве (+36,4%), обрабатывающей промышленности (+29,2%) и транспорте (+25,6%).

Как считают специалисты, рост инвестиций оказывает прямое влияние на снижение инфляционного давления сразу по нескольким направлениям. Во-первых, он поддерживает курс тенге и способствует снижению импортной составляющей инфляции. Во-вторых, инвестиции в реальный сектор увеличивают производственные мощности и предложение товаров внутри страны, что позволяет смягчать влияние внешних ценовых факторов. В-третьих, внедрение современных технологий и управленческих практик способствует росту производительности труда и постепенному снижению издержек.

По мнению экспертов, совокупность этих факторов свидетельствует о постепенной стабилизации ценовой ситуации внутри страны.

Промышленность

Опережающее развитие обрабатывающей промышленности, которая выросла на 9% по итогам первых месяцев 2026 года, закрепило за сектором статус одного из ключевых драйверов национальной экономики.

Основа для такого роста создавалась последовательно. Только в 2025 году в Казахстане было запущено 190 новых промышленных проектов общей стоимостью 1,5 трлн тенге.

Высокие темпы сохраняются и в текущем году. В 2026 году планируется реализовать еще около 180 индустриальных проектов стоимостью 1,7 трлн тенге, что позволит создать порядка 19 тыс. постоянных рабочих мест. На сегодняшний день уже введено в эксплуатацию 50 проектов на сумму 165,5 млрд тенге, благодаря которым работу получили 3249 человек.

По оценкам экспертов, расширение производственной базы способствует не только экономическому росту, но и формированию дополнительных механизмов сдерживания инфляции за счет увеличения внутреннего предложения товаров.

Агросектор

В январе-апреле 2026 года валовая продукция сельского хозяйства выросла на 3,6% и составила 1,25 трлн тенге (1 251,2 млрд тенге).

Рост обеспечен увеличением объемов производства в животноводстве на 3,5% — до 1,16 трлн тенге (1 158,5 млрд тенге), а также в растениеводстве на 7,6% — до 70,6 млрд тенге.

Инвестиции в основной капитал агропромышленного комплекса за первый квартал увеличились на 70,6%, а вложения в производство продуктов питания выросли на 363,4%.

Как отмечают специалисты аграрного сектора, за этими цифрами стоят ключевые для населения вопросы продовольственной безопасности страны и стабильности цен на продукты питания — это важно для каждого казахстанца.

По их словам, увеличение внутреннего производства молока, мяса и зерна позволяет снижать зависимость от дорогостоящего импорта и делает внутренний рынок менее чувствительным к внешним ценовым колебаниям.

Серьезный импульс развитию отрасли придала программа льготного лизинга отечественной сельскохозяйственной техники, на реализацию которой в 2026 году выделено 300 млрд тенге. В результате доля казахстанской техники в закупках совершила мощный рывок — с 70% до 95%.

Продовольственная безопасность и стабилизация цен

Параллельно в стране реализуются меры по стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию. В регионах проводятся ярмарки, где товары реализуются напрямую от производителей на 15-20% дешевле рыночной стоимости. Государственные органы контролируют торговые надбавки и развивают собственное производство по ряду социально значимых категорий продукции, включая мясо птицы, рыбу, сыр, сахар и яблоки.

Кроме того, работают региональные комиссии по выявлению посреднических схем в цепочках ценообразования продовольственных товаров.

Сегодня обеспеченность внутреннего рынка по основным 23 видам продовольствия составляет от 80 до 100%.

По оценкам экспертов, текущая динамика свидетельствует о постепенном переходе Казахстана от модели роста, во многом зависимой от внешней конъюнктуры и мировых цен на сырье, к более устойчивой экономике, опирающейся на внутреннюю модернизацию, развитие промышленности и укрепление агропромышленного комплекса.