События

Казахстан ускоряет экономическое обновление: ставка на внутренний рост и промышленную диверсификацию

Фото: Zakon.kz
На фоне мировой нестабильности Казахстан демонстрирует один из самых высоких темпов роста в регионе, опираясь на инфраструктурные инвестиции, внутренний спрос и технологическое обновление промышленности, сообщает Zakon.kz.

Внутренние источники роста

Экономика страны продолжает набирать обороты, показывая впечатляющую устойчивость даже в условиях нестабильных мировых рынков и снижения нефтяных цен. В первом полугодии 2025 года реальный рост ВВП страны достиг 6,2% – один из лучших показателей за последние годы не только в Евразии, но и среди стран-экспортеров нефти. Этот результат стал возможен благодаря активной экономической политике правительства, масштабным инфраструктурным программам и росту внутреннего потребления.

Эксперты отмечают, что Казахстан сумел сохранить макроэкономическую стабильность за счет диверсификации и проактивного управления рисками. В то время как глобальная экономика сталкивается с замедлением, республика делает ставку на внутренние источники роста и долгосрочные структурные реформы.

Локомотивы ускорения: транспорт, торговля, инвестиции

Главными драйверами казахстанской экономики стали транспортно-логистический сектор (+22,7%), оптовая и розничная торговля (+8,4%), а также горнодобывающая промышленность (+8,4%). Эти направления обеспечили свыше 63% общего прироста ВВП страны.

Роль государства в инвестиционном процессе остается ключевой. В условиях ограниченной активности частного капитала именно госинвестиции компенсируют структурные дисбалансы. В бюджет уже поступило 45,4% запланированных трансфертов, при этом в IV квартале правительство сохраняет возможность увеличить расходы для стимулирования деловой активности и поддержания динамики роста.

Такой подход помогает смягчить внешние шоки и создать основу для развития несырьевого сектора.

Экономисты подчеркивают, что государственная инвестиционная политика направлена не только на краткосрочное стимулирование, но и на формирование новой индустриальной базы, ориентированной на технологии и инновации.

Промышленность демонстрирует устойчивое восстановление

За первые шесть месяцев 2025 года промышленный сектор Казахстана показал заметное укрепление. Индекс промышленного производства достиг 106,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Обрабатывающая промышленность выросла на 5,5% и теперь занимает почти половину совокупного промышленного объема (47,3%). Внутренний рост обеспечили:

  • производство пищевых продуктов (+10%);
  • производство напитков и табачных изделий (в совокупности +25,7%);
  • производство коксового топлива и нефтепродуктов (+9,6%);
  • химическая промышленность (+7%);
  • машиностроение (+11,1%).

Такое комплексное расширение демонстрирует системный сдвиг в сторону снижения сырьевой зависимости и укрепления отраслей с высокой добавленной стоимостью. Казахстан, по мнению аналитиков, переходит от модели экспортера сырья к модели индустриально-технологической экономики.

Региональный рост: новые центры промышленности

Промышленные показатели улучшились, по данным БНС АСПиР РК, почти во всех регионах страны, что свидетельствует о сбалансированном развитии территорий. Лидерами роста стали Северо-Казахстанская, Атырауская, Жамбылская, Туркестанская области, а также города Алматы и Шымкент. Это указывает на то, что промышленное развитие больше не сосредоточено исключительно в традиционных центрах, а распространяется по всей стране.

Снижение промышленного производства зафиксировано лишь в двух регионах – Улытау и Восточно-Казахстанской областях, что говорит о минимальных региональных диспропорциях.

Динамика второго полугодия и перспективы

Во второй половине 2025 года Казахстан сохраняет высокую траекторию роста. По прогнозам, рост экономики по итогам сентября может достичь 6,5%, а по итогам года – 6,1–6,2%. Самыми устойчивыми секторами остаются транспорт и торговля, отражающие сильный внутренний спрос и рост реэкспорта.

Дополнительный вклад в экономическую динамику внесут обрабатывающая промышленность и строительство – отрасли, поддерживаемые государственными программами и крупными инфраструктурными проектами.

Международные финансовые институты также оценивают перспективы Казахстана с оптимизмом. МВФ ожидает роста на уровне 5%, Азиатский банк развития – 5,1%, Всемирный банк – 4,5–5%, Европейский банк реконструкции и развития – 5,5%.

Казахстанские экономисты при этом считают, что при сохранении текущих темпов, управляемой инфляции и активной промышленной политике страна способна достичь стратегической цели – устойчивого роста на уровне 6–7% ежегодно.

Отметим, что первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, выступая на заседании правительства 14 октября 2025 года, сообщил, что рост в реальном секторе достиг 8,1%, а сфера услуг выросла на 5,3%. Более 70% роста ВВП обеспечили промышленность, торговля и транспорт.

Айсулу Омарова
