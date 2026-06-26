Лиза Примжарова: Автоматизация стоит гораздо дешевле, чем ошибки ручного учета

Бухгалтер-финансист, внедрявшая автоматизированные системы учета, оптимизировала управление финансовыми ресурсами в международных компаниях, о том, как автоматизация финансовых процессов помогает бизнесу избежать кассовых разрывов и повышает его инвестиционную привлекательность.

Экономический ландшафт Казахстана в последние годы значительно изменился: внедряется цифровой тенге, растет прозрачность финансовых операций, бизнес переходит на онлайн-платежи. Однако опросы показывают, что при активной оцифровке приема денег и маркетинга значительная часть малого и среднего бизнеса в стране по‑прежнему ведет финансовый учет, планирование и риск‑менеджмент вручную или с помощью устаревших систем. Это мешает управлять ликвидностью и усиливает риск кассовых разрывов, уверена бухгалтер-финансист, победитель международной бизнес-премии и член Международной ассоциации Global Business & Finance Association Лиза Примжарова. В своей практике она выстраивала системы финансового контроля и аналитики в международных компаниях, в последние годы развивает методологию непрерывного и алгоритмического аудита как исследователь и рецензент научных статей. Поговорили с ней о том, почему ручной учет становится критической проблемой для бизнеса, какую роль в финансах начинают играть алгоритмы и почему автоматизация сейчас – важное условие сохранения и развития бизнеса.

– Вы много работаете с финансовыми системами компаний и внедряли автоматизацию в бизнес-процессах, за что победили в номинации "Эксперт года в сфере финансов" на премии NBA. При этом в Казахстане тысячи предпринимателей живут в состоянии "продажи есть, а денег на зарплаты и налоги не хватает" в том числе потому, что ведут подсчеты вручную. Почему в наш цифровой век тетрадь и Excel все еще остаются главными инструментами учета и что с этим не так?

– Дело в привычке и ложном чувстве экономии. Кажется, что Excel ничего не стоит, в то время как за софт нужно платить. Но предприниматели не считают стоимость времени, потраченного на поиск одной ошибки, которая в итоге приводит к потерям. Владельцу кажется, что если он сам вносит цифру, он ее контролирует. В реальности он просто создает себе лишнюю работу, вместо того чтобы анализировать готовые данные. Сам Excel не всегда проблема – часто сложность состоит в том, что нет структуры, контроля версий или автоматизации, и данные вводятся вручную. Все это чревато тем, что владелец не может прогнозировать убытки, бизнес становится неконкурентоспособным, а инвестор или банк просто не будут рассматривать бизнес, где учет ведется "на коленке".

– Вы работали в Лингвистическом колледже, одном из ведущих образовательных учреждений Казахстана, дойдя до должности замдиректора. За вклад в финансовое управление образовательной сферой вы получили национальный знак отличия "Почетный работник образования". Какой управленческий опыт, полученный в образовательном секторе, оказался для вас наиболее ценным и чему бизнес может научиться у системного финансового управления в образовании?

– Образовательный сектор научил меня управлять финансами в условиях высокой ответственности, ограниченных ресурсов и необходимости долгосрочного планирования. За это время нам удалось повысить операционную эффективность: сократить сроки закрытия отчетных периодов с 5 до 2 дней, устранить ошибки дублирующихся платежей и обеспечить 100% своевременную подачу налоговой отчетности.

Главный урок, который бизнес может взять из системы управления в образовании, – финансовый контроль не должен быть реакцией на проблему, он должен быть встроен в ежедневные процессы. Устойчивость организации создается не количеством отчетов, а прозрачной системой учета, четким распределением ответственности и управлением на основе данных. Эти принципы одинаково эффективно работают и в образовательной среде, и в международном бизнесе.

– Три года назад в одном из интервью вы говорили, что высококлассного бухгалтера не заменит ИИ. Как изменилось ваше мнение сейчас, когда алгоритмы стали еще мощнее? Стоит ли предпринимателю полагаться на нейросеть?

– ИИ – это мощнейший калькулятор, способный обрабатывать массивы данных со скоростью, недоступной человеку. Однако цифры сами по себе не принимают стратегических решений и не обладают интуицией. Технология – это лишь инструмент в руках эксперта, который превращает сухую статистику в осознанный вектор развития компании. Нейросеть забирает на себя рутину и автоматический контроль, но она не может заменить аналитика, который понимает контекст бизнеса, его цели и человеческий фактор.

– В своей монографии вы развиваете методологию непрерывного аудита и современные подходы к финансовому контролю. В отличие от стандартных методов, ориентированных на ретроспективную проверку и выборочное тестирование, ваш подход предлагает механизмы контроля алгоритмических решений в среде, где финансовые процессы все чаще управляются API-архитектурами и смарт-контрактами. Почему, на ваш взгляд, существующие подходы больше не отвечают требованиям цифровой экономики?

– Традиционный аудит создавался для мира, где операции проверялись людьми, данные были относительно статичными, а ошибки можно было выявлять постфактум. Сегодня финансовые решения все чаще принимаются или исполняются алгоритмами, API-интеграциями, автоматизированными системами и смарт-контрактами, которые работают в реальном времени. Бизнесу, аудиторам и регуляторам нужны механизмы непрерывного контроля, прослеживаемости и объяснимости алгоритмических решений. Финансовый контроль должен эволюционировать от выборочной проверки прошлого к превентивной, встроенной в цифровую инфраструктуру модели эшуранса.

– Как член Международной ассоциации Global Business & Finance Association вы участвуете в формировании трендов в управлении финансами по всему миру. Какие из глобальных тенденций вы считаете наиболее важными для внедрения в Казахстане прямо сейчас?

– Главный тренд, который жизненно необходим Казахстану сейчас, – это переход к управлению на основе данных в реальном времени и внедрение моделей непрерывного контроля. Мы должны начать использовать финансовую аналитику как навигатор, позволяющий видеть риски и возможности еще до того, как они отразятся в банковской выписке. Это требует не просто новых программ, а трансформации финансовой культуры, где прозрачность становится главным активом бизнеса, обеспечивающим его устойчивость и доверие на международной арене.

– Если владелец бизнеса понимает, что его учет безнадежно устарел, но боится сложности и стоимости перемен, с чего ему стоит начать автоматизацию?

– Начните с наведения порядка в методологии: автоматизация хаоса лишь масштабирует его, поэтому первым шагом должен стать аудит текущих процессов и избавление от лишних звеньев. После выберите один критический участок – например, учет денежных потоков или контроль дебиторской задолженности – и внедрите простое цифровое решение именно там. Как только вы увидите первые реальные цифры и почувствуете контроль над ситуацией, страх перед сложностью сменится азартом. Помните, что автоматизация – это не затраты, а инвестиция в прозрачность, которая в конечном итоге стоит гораздо дешевле, чем ошибки, рожденные ручным учетом.