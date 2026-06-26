#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Экономика и бизнес

Такиев об исполнении бюджета за 2025 год: Сделаны выводы

Мади Такиев, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2026 10:53 Фото: primeminister.kz
Министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев 26 июня 2026 года заявил, что по итогам рассмотрения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год совместно с депутатами были сделаны соответствующие выводы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан рассматривается вопрос об утверждении отчетов Правительства Республики Казахстан и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.

"Отчет правительства "Об исполнении республиканского бюджета за 2025 год" рассмотрен и обсужден в палатах Парламента. В результате совместной работы с депутатами Парламента сделаны соответствующие выводы. Главные приоритеты остаются неизменными. Это качественный экономический рост, повышение доходов граждан, устойчивость государственных финансов и исполнение социальных обязательств", – сказал Такиев.

Он также озвучил основные показатели прошедшего года.

"По итогам 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,5%, в стоимостном выражении увеличение внутреннего валового продукта составило 14,7 млрд дол США. Для сравнения, в 2024 году рост ВВП составлял 5%. При этом инфляция сложилась на уровне 12,3%. Среднемесячная заработная плата составила 442 тыс. тенге, безработица же в течение года оставалась на уровне 4,6%. Доля оплаты труда в ВВП ориентировочно превысила 30%, это высокий показатель в Средней Азии. Цель – достичь средне мирового показателя – 40%. В связи с этим правительство принимает комплексные меры для увеличения доходов населения", – дополнил министр.

По его словам, эти меры включают финансовые, налоговые и другие стимулирующие меры.

"Они направлены на повышение заработной платы, увеличение числа рабочих мест с достойной оплатой труда, развитие профессиональных навыков и квалификации, а также снижение финансового бремени для граждан. Государственный долг находится в установленном коридоре. По итогам года он составил 22,8% к ВВП или 36,4 трлн тенге. Активы Нацфонда на конец 2025 года составили 73,8 млрд долларов США, в том числе активы валютного портфеля 63,9 млрд долларов США. В 2026 году из Нацфонда детям начислено по 130,71$. Всего за 3 года начислено 370,56 долларов США", – озвучил Такиев.

Он рассказал, что в целях обеспечения сохранности средств, ликвидности и получения инвестиционного дохода в интересах получателей совместно с Национальным Банком прорабатывается механизм управления невостребованными средствами.

10 июня 2026 года министр финансов Мади Такиев рассказал, что повлияло на исполнение бюджета.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане сохраняются проблемы с бюджетным планированием и дефицитом бюджета.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть
11:46, Сегодня
Кому из школьников могут запретить смартфоны в новом учебном году
Экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, рост экономики, экономический рост, накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения
12:26, 10 июня 2026
"Год был непростым": Минфин объяснил исполнение бюджета Казахстана за 2025 год
Мажилис Парламента РК
11:03, 18 июня 2025
В Мажилис внесли отчет об исполнении республиканского бюджета
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Асу Алмабаев
11:53, Сегодня
Казахстанцы Асу Алмабаев и Бекзат Алмахан сделали вес перед своими боями на UFC в Баку
Федерация кёрлинга Казахстана получила статус национальной спортивной организации
11:31, Сегодня
Федерация кёрлинга Казахстана получила статус национальной спортивной организации
Гусман Кыргызбаев
11:07, Сегодня
Гусман Кыргызбаев бросил молодого бразильца и вышел в финал Grand Prix в Циндао
Елдос Сметов
10:51, Сегодня
Grand Prix в Циндао: Сметов одолел узбека Кучкарова и поборется за "бронзу" турнира
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: