Такиев об исполнении бюджета за 2025 год: Сделаны выводы

Министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев 26 июня 2026 года заявил, что по итогам рассмотрения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2025 год совместно с депутатами были сделаны соответствующие выводы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан рассматривается вопрос об утверждении отчетов Правительства Республики Казахстан и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.

"Отчет правительства "Об исполнении республиканского бюджета за 2025 год" рассмотрен и обсужден в палатах Парламента. В результате совместной работы с депутатами Парламента сделаны соответствующие выводы. Главные приоритеты остаются неизменными. Это качественный экономический рост, повышение доходов граждан, устойчивость государственных финансов и исполнение социальных обязательств", – сказал Такиев.

Он также озвучил основные показатели прошедшего года.

"По итогам 2025 года экономика Казахстана выросла на 6,5%, в стоимостном выражении увеличение внутреннего валового продукта составило 14,7 млрд дол США. Для сравнения, в 2024 году рост ВВП составлял 5%. При этом инфляция сложилась на уровне 12,3%. Среднемесячная заработная плата составила 442 тыс. тенге, безработица же в течение года оставалась на уровне 4,6%. Доля оплаты труда в ВВП ориентировочно превысила 30%, это высокий показатель в Средней Азии. Цель – достичь средне мирового показателя – 40%. В связи с этим правительство принимает комплексные меры для увеличения доходов населения", – дополнил министр.

По его словам, эти меры включают финансовые, налоговые и другие стимулирующие меры.

"Они направлены на повышение заработной платы, увеличение числа рабочих мест с достойной оплатой труда, развитие профессиональных навыков и квалификации, а также снижение финансового бремени для граждан. Государственный долг находится в установленном коридоре. По итогам года он составил 22,8% к ВВП или 36,4 трлн тенге. Активы Нацфонда на конец 2025 года составили 73,8 млрд долларов США, в том числе активы валютного портфеля 63,9 млрд долларов США. В 2026 году из Нацфонда детям начислено по 130,71$. Всего за 3 года начислено 370,56 долларов США", – озвучил Такиев.

Он рассказал, что в целях обеспечения сохранности средств, ликвидности и получения инвестиционного дохода в интересах получателей совместно с Национальным Банком прорабатывается механизм управления невостребованными средствами.

10 июня 2026 года министр финансов Мади Такиев рассказал, что повлияло на исполнение бюджета.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов заявил, что в Казахстане сохраняются проблемы с бюджетным планированием и дефицитом бюджета.