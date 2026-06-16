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Экономика и бизнес

Как будет проходить IPO КТЖ, рассказали в компании

КТЖ, Казахстанские железные дороги, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:13 Фото: rail-news.kz
Председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов на пресс-конференции 16 июня 2026 года высказался о ходе вывода компании на IPO, передает Zakon.kz.

Талгат Алдыбергенов отметил, что КТЖ совместно с фондом "Самрук-Казына" ведется активная подготовительная работа по размещению акций.

"Проведение IPO предполагается в формате двойного листинга на международных площадках (обращение и котирование ценных бумаг одной компании одновременно на двух или более различных фондовых биржах. – Прим. ред.). Это Лондон, Гонконг и, возможно, Казахстан. Сроки – до конца 2026 года. Объем размещения – предварительно 25%", – подчеркнул спикер.

23 мая 2026 года сообщалось, что проведение IPO предполагается исключительно путем размещения, т.е. реализации долевых ценных бумаг на первичном рынке ценных бумаг самим КТЖ, а не путем продажи ценных бумаг Фондом на вторичном рынке ценных бумаг.

Ранее заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Ерлан Койшибаев сообщил, что на апрель 2026 года долг компании составлял 4,7 трлн тенге. Заемные средства были привлечены для обновления парка подвижного состава в размере около 2,3 трлн тенге, на инфраструктуру – 1,1 трлн тенге, на сопутствующие проекты – 1,3 трлн тенге. Проведение IPO планируется для погашения долга, а также завершения крупных проектов.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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