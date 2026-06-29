#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+33°
$
485.95
565.74
6.83
Экономика и бизнес

Более 460 млрд тенге займет Казахстан в МБРР и Азиатском банке инфраструктурных инвестиций

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 29.06.2026 10:25 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената 29 июня 2026 года ратифицировали соглашения о займах в Международном банке реконструкции и развития и Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.

Основная цель обоих законов является общей – своевременное финансирование дефицита республиканского бюджета на плановый период и обеспечение бесперебойного выполнения государством всех своих социальных и экономических обязательств перед населением.

"Что касается финансовых условий, то соглашения с обеими международными финансовыми организациями заключены на весьма схожих и выгодных условиях. Так, сумма займа, привлекаемого у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, составляет 62,3 млрд японских иен, а сумма второго займа Международного банка реконструкции и развития – 92,3 млрд японских иен", – сказал депутат Сената Бекболат Орынбеков.

В переводе на тенге общая сумма составляет около 464 млрд тенге.

По обоим соглашениям условия финансирования одинаковы: займы предоставляются сроком на 11 лет, включая 5-летний льготный период. Процентная ставка по кредитам основана на международной рыночной ставке TONA. Комиссия за обслуживание банка и за неиспользованную часть средств составляет всего 0,25 % от суммы займа.

Ранее мы писали, что Казахстан усиливает сотрудничество с МБРР и другими международными финансовыми организациями.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
11:53, 17 июня 2026
Казахстан займет 470 млрд тенге у двух международных банков
Сенат Парламента РК
10:34, 26 июня 2025
Сенат ратифицировал соглашение о займе с Международным банком реконструкции и развития
Токаев и президент банка, Акорда
17:00, 09 февраля 2026
Токаев принял нового главу Азиатского банка инфраструктурных инвестиций
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сколько &quot;Тобыл&quot; заплатил &quot;Хартсу&quot; за Ислама Чеснокова, отдав его полгода назад бесплатно
10:17, Сегодня
Сколько "Тобыл" заплатил "Хартсу" за Ислама Чеснокова, отдав его полгода назад бесплатно
Эксперты не могут определить явного фаворита в матче Путинцева – Мария на &quot;Уимблдоне&quot;
10:04, Сегодня
Эксперты не могут определить явного фаворита в поединке Путинцева – Мария на "Уимблдоне"
Чемпион Казахстана по классическим шахматам выиграл &quot;бронзу&quot; молодёжного чемпионата мира
09:45, Сегодня
Чемпион Казахстана по классическим шахматам выиграл "бронзу" молодёжного чемпионата мира
Данай Шайиков
09:31, Сегодня
Уроженец Алматы, выбранный на драфте НХЛ, отказался от гражданства Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: