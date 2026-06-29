Более 460 млрд тенге займет Казахстан в МБРР и Азиатском банке инфраструктурных инвестиций

Депутаты Сената 29 июня 2026 года ратифицировали соглашения о займах в Международном банке реконструкции и развития и Азиатском банке инфраструктурных инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.

Основная цель обоих законов является общей – своевременное финансирование дефицита республиканского бюджета на плановый период и обеспечение бесперебойного выполнения государством всех своих социальных и экономических обязательств перед населением.

"Что касается финансовых условий, то соглашения с обеими международными финансовыми организациями заключены на весьма схожих и выгодных условиях. Так, сумма займа, привлекаемого у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, составляет 62,3 млрд японских иен, а сумма второго займа Международного банка реконструкции и развития – 92,3 млрд японских иен", – сказал депутат Сената Бекболат Орынбеков.

В переводе на тенге общая сумма составляет около 464 млрд тенге.

По обоим соглашениям условия финансирования одинаковы: займы предоставляются сроком на 11 лет, включая 5-летний льготный период. Процентная ставка по кредитам основана на международной рыночной ставке TONA. Комиссия за обслуживание банка и за неиспользованную часть средств составляет всего 0,25 % от суммы займа.

Ранее мы писали, что Казахстан усиливает сотрудничество с МБРР и другими международными финансовыми организациями.