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Экономика и бизнес

Страны ЕАЭС могут отменить импортные таможенные пошлины для товаров из ОАЭ

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Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 17 июня 2026 года ратифицировали Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны, передает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ депутатам министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

"Соглашение предусматривает отмену импортных таможенных пошлин в отношении более 85% товарной номенклатуры. Помимо отмены импортных таможенных пошлин, включены такие торговые аспекты, как технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры, таможенное сотрудничество, меры защиты внутреннего рынка. Для более мягкой адаптации бизнеса Соглашение также предусматривает, что отмена таможенных пошлин будет осуществляться постепенно в течение переходных периодов для поэтапной либерализации взаимной торговли", – сообщил глава Минторговли.

По его словам, Соглашение обеспечит благоприятные условия для продвижения товаров на рынок Объединенных Арабских Эмиратов, а также увеличения объемов и темпов развития торговли между сторонами.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что Соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Объединенными Арабскими Эмиратами, с другой стороны, совершено в Минске 27 июня 2025 года. Основной целью является развитие и укрепление торговых связей между странами Евразийского экономического союза и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также создание благоприятных условий для продвижения казахстанских товаров на рынок Объединенных Арабских Эмиратов.

3 июня 2026 года представительство США по торговым операциям (USTR) отчиталось о проведенных расследованиях в рамках статьи 301 Закона о торговле 1974 года и предложило ввести новые пошлины на импорт в отношении 60 стран.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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