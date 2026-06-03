США намерены ввести дополнительные пошлины для десятков стран: Казахстан в списке

Представительство США по торговым операциям (USTR) 2 июня 2026 года отчиталось о проведенных расследованиях в рамках статьи 301 Закона о торговле 1974 года и предложило ввести новые пошлины на импорт в отношении 60 стран, сообщает Zakon.kz.

В опубликованном на сайте представительства документе говорится, что расследования касались того, принимают ли торговые партнеры США адекватные меры по предотвращению импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда. По итогам USTR установило, что во многих случаях иностранные правительства не принимают достаточных мер для предотвращения ввоза или экспорта товаров, произведенных с применением принудительного труда. Это, по мнению США, создает несправедливые условия конкуренции для американских работников и бизнеса.

"Неспособность наших важнейших торговых партнеров решить проблему импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда, неприемлема. Это создает ситуацию, когда американские рабочие вынуждены конкурировать на мировом рынке в неравных условиях. Мы больше не будем мириться с этим неравенством. Некоторые торговые партнеры предприняли первые шаги для предотвращения импорта товаров, произведенных с использованием принудительного труда, в том числе посредством соглашения USMCA и обязательств в рамках соглашений о взаимной торговле. Однако каждый из наших торговых партнеров должен сделать больше для того, чтобы торговля не способствовала укоренению и закреплению принудительного труда во всем мире", – заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

В связи с этим USTR предлагает ввести дополнительные тарифы на импорт товаров из 60 стран, в отношении которых проводились расследования.

В частности, Грир предлагает ввести дополнительные пошлины на все товары из рассматриваемых стран, за исключением ряда случаев.

"Для стран, которые вводят запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, которые взяли на себя обязательство ввести и обеспечить соблюдение такого запрета в рамках Соглашения о взаимной торговле, или для стран, которые ввели частичный режим, препятствующий импорту определенных товаров, произведенных с использованием принудительного труда, торговый представитель США предлагает ставку дополнительных пошлин в размере 10%. Для всех остальных стран предлагает ставку дополнительных пошлин в размере 12,5%", – говорится на сайте представительства.

USTR открыл период общественного обсуждения предложенных мер. Заинтересованные стороны могут представить свои комментарии до установленного срока. После этого 7 июля 2026 года планируется проведение публичных слушаний. По итогам рассмотрения комментариев и слушаний USTR примет окончательное решение о введении тарифных мер.

Отмечается, что раздел 301 Закона о торговле 1974 года призван бороться с несправедливыми действиями, политикой или практикой иностранных государств, затрагивающими торговлю США. 12 марта 2026 года торговый представитель США инициировал 60 расследований, связанных с неспособностью различных стран ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда.

По итогам торговый представитель США определил:

"Следующие 54 страны не смогли ввести и эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда: Алжир; Ангола; Аргентина; Австралия; Багамские Острова; Бахрейн; Бангладеш; Бразилия; Камбоджа; Чили; Китай, Народная Республика; Колумбия; Коста-Рика; Доминиканская Республика; Египет; Сальвадор; Гватемала; Гайана; Гондурас; Гонконг, Китай; Индия; Ирак; Израиль; Япония; Иордания; Казахстан; Кувейт; Ливия; Малайзия; Марокко; Новая Зеландия; Никарагуа; Нигерия; Норвегия; Оман; Перу; Филиппины; Катар; Россия; Саудовская Аравия; Сингапур; ЮАР; Южная Корея; Шри-Ланка; Швейцария; Тайвань; Таиланд; Тринидад и Тобаго; Турция; Объединенные Арабские Эмираты; Великобритания; Уругвай; Венесуэла; и Вьетнам".

Кроме того, еще шесть стран не смогли эффективно обеспечить соблюдение запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда: Канада, Эквадор, Европейский союз, Индонезия, Мексика и Пакистан.

"Таким образом, все исследованные экономики не смогли ни ввести запрет на импорт рабочей силы, ни эффективно обеспечить его соблюдение", – резюмируют в представительстве США по торговым операциям.

1 августа 2025 года стало известно о введении США импортных пошлин в отношении десятков государств-партнеров. В списке оказался и Казахстан, в отношении которого ввели пошлины в размере 25%.