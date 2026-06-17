Шаккалиев об инфляции: Никто ничего не "рисует"

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 17 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса высказался о достоверности официальных показателей инфляции и ответил на вопросы о том, насколько статистические данные соответствуют реальной динамике цен, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались, можно ли рассматривать значительный рост цен на продукты питания как следствие инфляции, учитывая, что в Министерстве транспорта повышение стоимости железнодорожных билетов ранее объяснили инфляционными процессами.

Кроме того, они спросили, насколько, по мнению министра, официальные показатели инфляции соответствуют реальной ситуации на рынке продовольствия и есть ли расхождения между инфляцией, которую "рисует" статистика, и той, которую на практике ощущают потребители.



"Вот насчет рисования – никто ничего не рисует, поверьте мне. Мы проводим заседания штаба, зачастую даже сильно спорим с нашими коллегами из Бюро национальной статистики по поводу того, как они используют дефляторы, по охвату респондентов. И на самом деле я вам скажу, это очень жесткий фильтр в лице БНС и международной методики. Там никаких изобразительных искусств мы не видим. То, что касается инфляции, ее никто не скрывает. А кто может сказать, что инфляция не влияет? Конечно, инфляция влияет. Поэтому президент поставил перед правительством задачу совместно с Нацбанком принять комплекс радикальных мер. И сегодня мы видим, что инфляция снижается", – озвучил Шаккалиев.

Он подчеркнул, что с конца прошлого года и к шестому месяцу текущего года наблюдается снижение инфляции.



"В том числе этому способствуют меры по насыщению рынка. Я еще раз скажу: то, что касается СЗПТ, наша задача – внести свой вклад в стабилизацию цен и индекса цен. Инфляция включает три составляющие: продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги. В том числе работа, которая проводится моими коллегами по тарифам и другим направлениям, направлена на то, чтобы инфляция находилась в том коридоре, который необходим и комфортен для населения, чтобы люди не ощущали обесценивания своих зарплат", – дополнил министр.

Также представители СМИ уточнили, с чем связано удорожание баранины на казахстанском рынке и какие факторы оказывают основное влияние на рост цен на этот вид мяса.



"По баранине, смотрите, у нас основной ключевой фактор всплеска был связан с тем, что был Курбан айт. Я вам серьезно говорю, вы зря смеетесь. На 8 Марта всегда растут цены на цветы, на Пасху дорожают яйца. Вы знаете, это так, по-простому, по-народному. Но ключевой вопрос, коллеги, – это спрос и предложение. В момент повышенного спроса на товары всегда растут цены. Это закон экономики, она так работает, другого не дано. Поэтому здесь не стоит удивляться. Но самое главное, что у нас всегда есть выбор: есть товары-заменители – говядина, курятина, конина. Вы же баранину сутками не едите, правильно? Поэтому здесь нужно говорить о модели потребления, особенностях спроса и сезонности – это все факторы, которые влияют на цену. Цена никогда не стоит на месте, это тоже надо понимать", – заявил Шаккалиев.

Он отметил, что стабильность цен напрямую зависит от достаточного предложения товаров на рынке. По его словам, важную роль в этом играет продовольственная и экономическая безопасность страны, а также высокий уровень отечественного производства, которое обеспечивает более 80% внутреннего потребления продукции.

Ранее министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев прокомментировал влияние колебаний курса доллара на цены в стране.

