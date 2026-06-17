Шаккалиев высказался о влиянии курса доллара на цены в Казахстане

Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев 17 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал влияние колебаний курса доллара на цены в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, что на фоне роста курса доллара звучат прогнозы о его возможном возвращении к отметке в 500 тенге. При этом во время предыдущего укрепления национальной валюты заметного снижения цен не произошло. В связи с этим они спросили, сохранятся ли текущие цены на товары и услуги в случае нового роста курса американской валюты до этого уровня.

"Мы не привязываемся к доллару, это наша принципиальная позиция", – сказал он.

Однако далее министр признал, что волатильность курса влияет на стоимость импортных товаров. Основной целью правительства, по его словам, является удержание инфляции в установленном коридоре.

Арман Шаккалиев также уточнил, рост цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) с начала года составил 1,5%, что в 4,5 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Он добавил, что на лето поставлена задача удержать инфляцию на уровне нуля или добиться дефляции (снижения цен) по овощам и фруктам.

11 июня 2026 года Национальный банк дал прогноз по инфляции.