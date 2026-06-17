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Финансы

Шаккалиев оценил влияние роста цен на топливо и электроэнергию на стоимость продуктов

Зеленый базар, продукты питания, торговля, базар, рынок, мясной цех, мясо, разделка мяса, цены на мясо, мясная продукция, стоимость мяса, мясной отдел, цена мяса, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 12:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 17 июня 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировал возможное влияние роста цен на топливо и электроэнергию на стоимость продуктов питания в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналист поинтересовались, проводился ли соответствующий анализ и насколько могут подорожать товары первой необходимости.

"Вот на примере молочки: 80% в себестоимости молочной продукции – это стоимость сырья. Возьмем хлебобулочные изделия – 65% себестоимости это стоимость муки, понимаете? То, что касается там других отдельных видов продукции, например, говядины, то – до 80%, и это также стоимость кормов. Поэтому я не могу сказать, что электроэнергия там ничего не "весит" – конечно, это один из факторов. Один из факторов условий производства, который влияет. Но волатильность этих цен – она не является критической", – сказал министр.

Он отметил, что ключевыми факторами, влияющими на стоимость продукции, остаются затраты производителей на сырье, оплату труда сотрудников и другие производственные расходы.

Представители СМИ уточнили, обсуждало ли Министерство торговли и интеграции с Министерством энергетики последствия либерализации цен на топливо, поскольку рост стоимости ГСМ, по их словам, неизбежно влияет на себестоимость практически всех товаров и услуг

"Смотрите, есть индикативные планы. Министерство экономики делает индикативный план. Есть эконометрические модели расчета. И то, что связано с тарифами и так далее – все это обсуждается на штабах на экономических у вице-премьера. Каждое ведомство в зависимости от структуры затрат и влияния на инфляцию… это в комплексе мер по борьбе с инфляцией тоже", – дополнил он.

Журналисты поинтересовались, проводились ли расчеты возможного роста цен на товары в связи с повышением стоимости топлива и насколько это может отразиться на конечной цене продукции для потребителей.

"Все считается. Еще раз смотрите: вы хотите услышать, что мы с вами планируем рост цен на 20%? Так вы хотите? Я вам так никогда не скажу. Никто не закладывает рост стоимости… еще раз говорю: при расчете себестоимости сам производитель в зависимости от состояния конкуренции – он устанавливает эту маржинальность. Понимаете? Мы не ограничиваем их маржинальность, поэтому у нас нет госценового регулирования", – объяснил Шаккалиев.

Он подчеркнул, что в части регулируемых тарифов правительство принимает необходимые меры для недопущения их необоснованного роста.

"Мы же здесь золотой баланс ищем: тариф в обмен на инвестиции, тариф по износу основных средств. В этой связи, коллеги, надо понимать, что задача правительства – найти эту золотую середину, этот баланс. Чтобы и обеспечить модернизацию инфраструктуры, в то же время чтобы достойную зарплату получали люди, занятые в электроэнергетической отрасли, но и не было резкого всплеска, взрывного всплеска стоимости продукции", – сказал министр.

Ранее министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев прокомментировал влияние колебаний курса доллара на цены в стране.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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