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Экономика и бизнес

Депутат предлагает упростить систему налогов для бизнеса

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 14:43 Фото: freepik
Депутат фракции предложил упростить систему налогообложения фонда оплаты труда, объединив несколько налогов и социальных платежей работодателей в единый социальный платеж, передает корреспондент Zakon.

По его словам, сегодня одна из самых серьезных проблем для малого и среднего бизнеса остается нерешенной – чрезмерно сложная система налогообложения фонда оплаты труда.​

"Сейчас работодатель обязан исчислять и уплачивать сразу несколько различных налогов и социальных платежей: социальный налог, социальные отчисления, отчисления на ОСМС, обязательные пенсионные взносы работодателя, а также удерживать с работников ИПН, пенсионные взносы и взносы ОСМС. Фактически бухгалтер малого предприятия по каждому работнику ежемесячно рассчитывает до 7-8 различных платежей, причем каждый из них имеет собственную базу исчисления, ограничения и порядок расчета. По данным Министерства национальной экономики, совокупная нагрузка на фонд оплаты труда уже достигла 39,5 процента и в ближайшие годы может превысить 41 процент. При этом отдельные социальные платежи продолжают расти", – сказал Берик Бейсенгалиев.

Чем больше работников нанимает предприниматель, тем сложнее становится система расчетов и выше совокупная нагрузка.

"В результате бухгалтер малого предприятия тратит время не на развитие, а на администрирование восьми различных платежей с одной и той же заработной платы. Такой подход противоречит лучшей практике. ​Например, Грузия провела одну из самых радикальных и успешных реформ на постсоветском пространстве. Они полностью ликвидировали ЕСН (единый социальный налог) и классические взносы с ФОТ. Вместо этого действует всего один налог – подоходный (20%), в который включено все. Сверх этого есть лишь небольшие пенсионные отчисления по 2% от работодателя и работника. Результат: массовый выход из тени", – дополнил Бейсенгалиев.

Он подчеркнул, что мировая практика подтверждает выводы известной кривой Лаффера: чрезмерная нагрузка на труд приводит не к росту поступлений, а к сокращению налоговой базы через уход части заработных плат в тень.

"​Поэтому сегодня необходимо говорить не только о размере нагрузки на фонд оплаты труда, но и о простоте ее администрирования. ​Считаем целесообразным сохранить действующие обязательные пенсионные взносы работников и индивидуальный подоходный налог. ​Вместе с тем предлагаем рассмотреть возможность объединения всех остальных платежей работодателя – социального налога, социальных отчислений, отчислений ОСМС и обязательных пенсионных взносов работодателя – в единый социальный платеж работодателя с единой базой исчисления. По принципу: один работник – одна база – один расчет – один платеж. При этом государство самостоятельно будет распределять поступившие средства между бюджетом, Государственным фондом социального страхования, Фондом медицинского страхования и Единым накопительным пенсионным фондом", – сказал мажилисмен.

По его мнению​, такой подход позволит существенно снизить административную нагрузку на бизнес, сократить затраты на бухгалтерское сопровождение, повысить прозрачность расчетов и создать дополнительные стимулы для легализации трудовых отношений.

Ранее депутаты предложили дать ТРЦ налоговые каникулы и помочь с реконструкцией.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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