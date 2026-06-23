Как в Казахстане будут начислять налог на элитную недвижимость

Руководитель Управления администрирования непроизводственных платежей КГД МФ РК Гульмира Смагулова 23 июня 2026 года рассказала, как будет начисляться налог на дорогостоящую недвижимость, передает корреспондент Zakon.kz.

В качестве примера она привела трехкомнатную квартиру в Астане стоимостью 15 млн тенге, отметив, что ежегодный налог на такое жилье составит около 24 тыс. тенге.

"Если посчитать его в стоимости того жилья, чья совокупная стоимость превысит 450 млн тенге, то сумма налога будет больше 100 тыс. тенге по этой же квартире. Как считается этот налог? Мы берем совокупную стоимость и умножаем на ставку налога. У нас сложнопрогрессивная шкала налога, то есть чем выше стоимость имущества, тем выше ставка налога. Считается предыдущая градация налога, и к ней прибавляется дальше. Например, при стоимости 450 млн тенге берется 2% от суммы, превышающей 450 млн тенге. А сумма налога с 450 млн тенге у нас равна 2,9 млн тенге. И если идет превышение 450 млн тенге, то с каждого 1 млн тенге превышения идет 2% налога. Такой расчет", – сообщила Гульмира Смагулова.

По ее словам, уже в июне следующего года владельцы недвижимости, совокупная стоимость которой превышает 450 млн тенге, начнут получать уведомления о начислении налога на роскошь. Уплатить его необходимо будет до 1 октября.

Ранее стало известно, когда начнут начислять налог на роскошь для владельцев недвижимости.