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Общество

Как в Казахстане будут начислять налог на элитную недвижимость

Новостройка, новостройки, жилой дом, жилые дома, квартиры, квартира , фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:00 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Руководитель Управления администрирования непроизводственных платежей КГД МФ РК Гульмира Смагулова 23 июня 2026 года рассказала, как будет начисляться налог на дорогостоящую недвижимость, передает корреспондент Zakon.kz.

В качестве примера она привела трехкомнатную квартиру в Астане стоимостью 15 млн тенге, отметив, что ежегодный налог на такое жилье составит около 24 тыс. тенге.

"Если посчитать его в стоимости того жилья, чья совокупная стоимость превысит 450 млн тенге, то сумма налога будет больше 100 тыс. тенге по этой же квартире. Как считается этот налог? Мы берем совокупную стоимость и умножаем на ставку налога. У нас сложнопрогрессивная шкала налога, то есть чем выше стоимость имущества, тем выше ставка налога. Считается предыдущая градация налога, и к ней прибавляется дальше. Например, при стоимости 450 млн тенге берется 2% от суммы, превышающей 450 млн тенге. А сумма налога с 450 млн тенге у нас равна 2,9 млн тенге. И если идет превышение 450 млн тенге, то с каждого 1 млн тенге превышения идет 2% налога. Такой расчет", – сообщила Гульмира Смагулова.

По ее словам, уже в июне следующего года владельцы недвижимости, совокупная стоимость которой превышает 450 млн тенге, начнут получать уведомления о начислении налога на роскошь. Уплатить его необходимо будет до 1 октября.

Ранее стало известно, когда начнут начислять налог на роскошь для владельцев недвижимости.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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