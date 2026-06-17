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Общество

Депутаты предложили дать ТРЦ налоговые каникулы и помочь с реконструкцией

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 14:30 Фото: pexels
Депутат Мажилиса Азат Перуашев 18 июня 2026 года предложил разработать программу поддержки торгово-развлекательных центров, столкнувшихся со снижением посещаемости на фоне развития онлайн-торговли и маркетплейсов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что владельцы и арендаторы торговых центров подняли проблему снижения потока и покупательской активности посетителей ТРЦ, что значительно влияет на доходы предприятий розничной торговли и арендного бизнеса.

"Одной из проблем, по мнению заявителей, является исключение аренды торговых помещений из списка ОКЭД, применяющих специальный налоговый режим. Однако мы считаем данную тенденцию гораздо глубже налоговой тематики, поскольку проблема опустения торговых площадей и падения доходности ТРЦ сегодня наблюдается практически во всем мире. Судя по всему, основной фактор влияния оказывает стремительное развитие онлайн-торговли и маркетплейсов, совершенствование технологий дистанционных покупок и доставки товаров. При этом нельзя также отрицать и снижение покупательной способности населения. Сегодня торговые комплексы, являвшиеся важным направлением малого и среднего бизнеса, сталкиваются со снижением посещаемости, сокращением арендаторов, ростом пустующих площадей и падением инвестиционной привлекательности", – озвучил он.

Он подчеркнул, что в создание торговых центров и инфраструктуры вложены миллиарды тенге инвестиций.

"За каждым таким объектом стоят сотни рабочих мест, налоговые поступления, деятельность отечественных производителей и поставщиков. Ввиду того, что тенденция снижения посещаемости ТРЦ обретает устойчивый характер, фракция "Ак жол" предлагает Министерству торговли, как уполномоченному государством регулятору отрасли, не дожидаясь полной атрофии данного бизнеса, оказать содействие в его переформатирование под современные реалии. Для сохранения финансовой устойчивости владельцам и арендаторам ТРЦ потребуется трансформация в многофункциональные общественные пространства с развитой развлекательной и досуговой инфраструктурой: детскими и спортивными зонами, аттракционами, фитнес-центрами, оздоровительными и образовательными заведениями, компьютерными клубами, фудкортами и другими сервисами, формирующими новые точки притяжения", – заявил депутат.

Однако подобное переформатирование потребует значительных затрат времени и средств, в том числе на масштабную реконструкцию самих торговых зданий.

"В этой связи предлагаем совместно с бизнесом приступить к разработке программы по переформатированию деятельности торговых центров, включая рекомендации по возможным альтернативным бизнес-активностям, типовыми решениями пространств и зданий, а также мерами содействия со стороны государства для участников программы, включая налоговые каникулы и доступное кредитование на реконструкцию и переоборудование высвобождаемых площадей. На период реконструкции конкретных ТРЦ под новый формат считаем целесообразным применение к таким объектам налоговых каникул, а сам вид деятельности ОКЭД 68204 "Аренда и управление торговой недвижимостью" разрешить к применению специального налогового режима", – озвучил Перуашев.

Он заявил, что фракция "Ак жол" считает важным оказать содействие одной из ключевых сфер МСБ в переформатировании и более эффективном использовании имеющихся основных средств, зданий и сооружений. А также считает, что своевременные меры позволят сохранить тысячи рабочих мест в малом и среднем бизнесе, обеспечить рентабельность торговой инфраструктуры и помогут найти новые форматы более успешной работы.

Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев высказался о достоверности официальных показателей инфляции и ответил на вопросы о том, насколько статистические данные соответствуют реальной динамике цен.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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