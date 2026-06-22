Ввоз без кодов запрещен: срочное обращение к импортерам обуви сделали в ДГД Алматы

Департамент государственных доходов по городу Алматы (ДГД) 22 июня 2026 года официально объявил участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и предпринимателям о вступлении в силу финальных требований к импорту обувных товаров, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что обязательная маркировка обуви в Казахстане была введена еще 1 ноября 2021 года в рамках международных соглашений ЕАЭС.

"Государство предоставило бизнесу долгосрочные переходные положения для постепенной адаптации. 9 декабря 2024 года этот максимальный срок полностью истек. В связи с этим вступили в силу изменения в Правила маркировки (приказ Министерства промышленности и строительства РК от 26 ноября 2024 года №404)". ДГД по Алматы

Главное изменение для импортеров

Отныне импортеры и уполномоченные экономические операторы обязаны обеспечивать нанесение средств идентификации на обувь, произведенную за пределами страны, строго ДО ввоза на территорию Казахстана либо ДО помещения товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Что это значит на практике

Ввоз немаркированной обуви с целью промаркировать ее уже внутри Казахстана больше не допускается. Товар должен пересекать границу страны с уже нанесенными кодами DataMatrix.

"Данные меры направлены на искоренение серого импорта и защиту легального бизнеса. Во избежание задержек грузов на таможенных постах и применения мер административной ответственности Департамент государственных доходов по Алматы призывает строго соблюдать обновленные нормы законодательства", – обратились в ДГД.

В мае 2026-го стало известно, что в Казахстане будут маркировать товары легкой промышленности.