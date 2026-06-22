#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Экономика и бизнес

Ввоз без кодов запрещен: срочное обращение к импортерам обуви сделали в ДГД Алматы

Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 16:13 Фото: Zakon.kz
Департамент государственных доходов по городу Алматы (ДГД) 22 июня 2026 года официально объявил участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и предпринимателям о вступлении в силу финальных требований к импорту обувных товаров, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что обязательная маркировка обуви в Казахстане была введена еще 1 ноября 2021 года в рамках международных соглашений ЕАЭС.

"Государство предоставило бизнесу долгосрочные переходные положения для постепенной адаптации. 9 декабря 2024 года этот максимальный срок полностью истек. В связи с этим вступили в силу изменения в Правила маркировки (приказ Министерства промышленности и строительства РК от 26 ноября 2024 года №404)".ДГД по Алматы

Главное изменение для импортеров

Отныне импортеры и уполномоченные экономические операторы обязаны обеспечивать нанесение средств идентификации на обувь, произведенную за пределами страны, строго ДО ввоза на территорию Казахстана либо ДО помещения товаров под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления или реимпорта.

Что это значит на практике

Ввоз немаркированной обуви с целью промаркировать ее уже внутри Казахстана больше не допускается. Товар должен пересекать границу страны с уже нанесенными кодами DataMatrix.

"Данные меры направлены на искоренение серого импорта и защиту легального бизнеса. Во избежание задержек грузов на таможенных постах и применения мер административной ответственности Департамент государственных доходов по Алматы призывает строго соблюдать обновленные нормы законодательства", – обратились в ДГД.

В мае 2026-го стало известно, что в Казахстане будут маркировать товары легкой промышленности.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Автокредитование, автокредит, кредит на автомобиль, покупка автомобиля, кредит на машину, покупка машины, автострахование, страхование автомобиля, страхование машины, страховка на авто, страховка на машину
17:36, 27 марта 2026
Авто уничтожено, а налог идет: что нужно срочно сделать казахстанцам
Шынгыс Ануарбеков назначен на новую должность
18:25, 10 октября 2025
Нового руководителя назначили в ДГД по Алматинской области
Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина
12:31, 03 июня 2026
"Нельзя передавать гражданам России": казахстанцам разъяснили ограничения на электромобили с льготным ввозом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Легкоатлеты Казахстана выиграли две медали на чемпионате Азии в Китае
17:20, Сегодня
Легкоатлеты Казахстана выиграли две медали на чемпионате Азии в Китае
Айбек Оралбай стал победителем второго этапа Кубка мира
17:06, Сегодня
Казахстан проиграл Узбекистану на Кубке мира среди мужчин: какие цели преследовали тренеры
Бабаян прокомментировал поражение от &quot;Актобе&quot;
16:54, Сегодня
"Два нелепых гола": Бабаян прокомментировал поражение "Астаны" от "Актобе" в КПЛ
Талгат Байсуфинов
16:37, Сегодня
Как Казахстан выступил под руководством Талгата Байсуфинова после его третьего прихода
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: