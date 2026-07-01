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Экономика и бизнес

Более 55 млрд тенге инвестиций должен привлечь Казахстан в 2026 году

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 12:01 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Премьер-министр Олжас Бектенов 1 июля 2026 года на заседании правительства заявил о необходимости усиления работы в плане привлечения инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что главой государства обозначена задача по дальнейшему улучшению инвестиционного климата страны и реализации прорывных проектов, увеличивающих добавленную стоимость в приоритетных секторах экономики.

"В данном контексте отмечу, что перед каждым министром и акимом поставлены конкретные индикаторы и задачи по привлечению инвестиций. В текущем году мы должны привлечь свыше 25,5 млрд долларов иностранных инвестиций и 31,5 трлн тенге инвестиций в основной капитал. В этой связи, поручаю Министерству иностранных дел и заинтересованным госорганам усилить работу в этом направлении для достижения плановых показателей", – сказал Бектенов.

Министерству иностранных дел совместно с Генеральной прокуратурой поручено систематизировать работу по сопровождению всех проектов и защите законных прав инвесторов.

Также премьер озвучил поручения и в социальной сфере.

"Как отметил глава государства, социальная сфера должна быть сбалансированной и предельно эффективной. В целом, в стране выстроена многоуровневая и адресная система социальной помощи. Эта помощь должна направляться действительно нуждающимся людям. Все базовые социальные гарантии государства сохраняются. Министерству труда необходимо продолжить системную работу с использованием цифровых инструментов", – заключил премьер.

Ранее Бектенов поручил обеспечить инфраструктуру для хранения авиакеросина.

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Азамат Сыздыкбаев
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