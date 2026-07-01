В Казахстане построят склады для хранения авиакеросина

Премьер-министр Олжас Бектенов 1 июля 2026 года на заседании правительства поручил обеспечить инфраструктуру для хранения авиакеросина, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что ранее президент поставил задачу по ускорению газификации страны с увеличением показателя до 80%.

"Министерству энергетики совместно с компанией QazaqGaz и акиматами областей поручаю в месячный срок актуализировать планы по расширению и строительству газораспределительных сетей. Требуется обеспечить полное и бесперебойное финансирование данных проектов, установив строгий мониторинг за сроками их реализации. В ближайшее время мы рассмотрим развитие газовой отрасли отдельным вопросом на заседании правительства. Также глава государства поставил задачу по созданию инфраструктуры обеспечения авиатопливом", – сказал Бектенов.

В связи с этим Министерству энергетики совместно с Министерством транспорта и фондом "Самрук-Казына" поручено в кратчайшие сроки разработать детальный план модернизации и строительства объектов для хранения и распределения авиатоплива.

"Данная работа должна быть выстроена на опережение, чтобы гарантировать полное обеспечение потребностей динамично развивающейся авиационной отрасли. Президентом высказана справедливая критика по затягиванию строительства трех угольных станций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск. В этой связи поручаю Министерству энергетики совместно с фондом "Самрук-Казына", Агентством по атомной энергии и другими государственными органами обеспечить своевременную реализацию проектов в сфере генерации в установленные сроки", – заявил глава Кабмина.

Ранее мы писали, что акиматам поручено активизировать сотрудничество с крупными хозяйствами.