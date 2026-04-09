Берик Асылов: Мы уже помогли 2 тысячам инвесторов и обеспечили запуск более 250 проектов

В Генеральной прокуратуре под председательством Берика Асылова стартовал форум по защите инвестиций с участием представителей отечественных и иностранных инвесторов.

В работе форума принимают участие представители Администрации президента, правительства, Мажилиса Парламента, НПП "Атамекен", ООН, ОБСЕ, ассоциации инвесторов Казахстана, посол Евросоюза. Также по видеоконференцсвязи в форуме участвуют акимы и прокуроры регионов, представители бизнеса.

"Казахстаном подписано 48 межправительственных Соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций, что создает у нас надежный правовой фундамент для положительного инвестиционного климата. По Конституции на прокуроров возложена функция высшего надзора за соблюдением законности, в рамках которой мы также защищаем права людей и бизнеса. На сегодня мы уже помогли 2 тысячам инвесторов и обеспечили запуск более 250 проектов на 30 тысяч рабочих мест", – озвучил в своем выступлении генпрокурор Берик Асылов.

Он напомнил, что для дальнейшего усиления механизма защиты инвесторов президент своим указом функции инвестиционного омбудсмена закрепил за генеральным прокурором.

"На базе Генеральной прокуратуры создан Комитет по защите прав инвесторов. На местах мною назначены инвестиционные прокуроры на уровне заместителей прокуроров областей. Каждый значимый инвестиционный проект в Казахстане будет находиться под прокурорским сопровождением. За каждым инвестором закрепляется конкретный прокурор", – озвучил Асылов.

Также он отметил ключевую роль Инвестиционного штаба при правительстве в оперативном решении вопросов бизнеса. Штаб стал реальным инструментом защиты:

За 2 года рассмотрено свыше 200 инвестпроектов.

Общая сумма проектов – более $100 млрд.

Объем инвестиционных соглашений вырос в 15 раз.

Также с приветственным словом выступили первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, вице-спикер Мажилиса Парламента Дания Еспаева, председатель президиума НПП "Атамекен" Канат Шарлапаев.

Роман Скляр отметил, что сегодня экономика Казахстана проявляет устойчивость и потенциал для дальнейшего роста. По итогам прошлого года валовый внутренний продукт страны увеличился на 6,5%, что существенно выше среднемирового уровня.

"Прямые иностранные инвестиции выросли на 14,4% и составили 20,5 млрд долларов, в то время как инвестиции в основной капитал увеличились на 13% и достигли исторической отметки 22,7 трлн тенге. По данным ЭСКАТО ООН, в прошлом году Казахстан привлек 19 млрд долларов иностранных инвестиций в greenfield-проекты, что составляет порядка 89% от всех внутрирегиональных инвестиций в Центральной Азии", – сообщил Скляр.

В прошлом году, по его словам, в эксплуатацию введено 330 проектов общей стоимостью более 10 млрд долларов, включая автомобильные заводы KIA Qazaqstan и Astana Motors, завод по производству ферросилиция EkibastuzFerroAlloys, производство масличных культур Алтай-май и другие.

"Отдельное внимание уделяется усилению защиты прав инвесторов на всех этапах работы как фундаменту доверия к государству. Укрепляется архитектура защиты прав инвестора. Для проектов свыше 60 млн долларов действует инструмент Соглашения об инвестициях, обеспечивающий стабильность законодательства на 25 лет. На сегодня уже заключено 53 таких соглашения", – добавил Скляр.

Дания Еспаева отметила большую роль органов прокуратуры в работе по защите инвесторов, обратив внимание на необходимость принятия превентивных мер.

Канат Шарлапаев отметил эффективную работу Генеральной прокуратуры: "Благодаря вашему постоянному контролю в 2025 году количество зарегистрированных уголовных дел в отношении предпринимателей сократилось почти на 48% по сравнению с 2024 годом. Это серьезный и ощутимый результат, за который мы искренне благодарны".

Председатель Комитета по защите прав инвесторов Бауыржан Ералы в своем выступлении отметил, что впервые в стране выстроена единая вертикаль защиты прав инвесторов – от обращения до результата.

"Вы знаете, что органы прокуратуры всегда были надежной опорой для честного бизнеса, потому что главной особенностью нашего института является наличие надзорных полномочий. В международной практике инвестиционные омбудсмены чаще всего ограничиваются рекомендациями. Прокуроры же вправе давать правовую оценку действиям госорганов и наделены полномочием вносить обязательные для исполнения предписания. Помимо этих функций, нами внедрен ряд уникальных подходов", – сообщил спикер.

Первый – сопровождение инвестора. За каждым проектом закрепляется персональный прокурор. Он ведет его с первых дней инициации.

"Инвестор вместе с нами проходит все согласования и получает лицензии до реализации проекта. Также оказываем постреализационную поддержку. То есть Комитет продолжает сопровождать и после запуска, чтобы убедиться, что проект стабильно работает и "встал на рельсы", – рассказал Ералы.

Сопровождение ведется через цифровую инвестиционную платформу в режиме реального времени.

"Мы интегрировали ее с прокурорской системой "Цифровой надзор". Это позволило нам видеть в "едином окне" все стадии реализации: состояние проекта, возникающие проблемы, сроки и задержки. В приложении "Мобильный прокурор" внедряем специальный раздел. Инвестор сможет в любое время из любой точки мира написать или позвонить по видео своему персональному прокурору. Все это позволило Комитету уже в этом году защитить права порядка 600 инвесторов, устраняя административные барьеры, которые мешали реализации их проектов", – рассказал он.

Также работают превентивные механизмы. Это следующее направление – прокурорский фильтр. Государственные органы и субъекты квазигосударственного сектора не вправе предъявить инвестору претензии, выйти на проверку, подать иск или возбудить административное производство без согласования с прокурором. В общей сложности прокурорский фильтр предотвратил 1000 решений госорганов.

"Одновременно готовим к запуску Комиссию по досудебному урегулированию споров. Комитет станет центром по разрешению споров между инвесторами и госорганами. По сути, мы выступим для них медиатором", – дополнил Ералы.

Заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров в своем выступлении сообщил, что с момента обретения независимости страна привлекла в экономику свыше $150 млрд. Порядка 70% всех иностранных вложений региона сосредоточены именно в Казахстане. В 2025 году приток прямых иностранных инвестиций составил $20,5 млрд с приростом 14,4%.

"Сегодня удалось привлечь ряд крупных международных компаний на сумму инвестиций более 1,8 млрд долларов США. Отмечу, что в прошлом году было проведено около 1200 встреч с иностранными компаниями за рубежом и обеспечено порядка 200 визитов этих компаний в Казахстан. Создание Комитета по защите прав инвесторов и совместная работа придали дополнительный импульс наполнению платформы еще 1800 проектами, реализуемыми в рамках различных мер государственной поддержки", – добавил Куантыров.