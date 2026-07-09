Холдинг "Байтерек" усиливает независимость советов директоров, внедряя международные практики управления

Холдинг "Байтерек" продолжает последовательное совершенствование системы корпоративного управления в группе компаний в соответствии с лучшими международными практиками.

Очередным шагом в реализации данной политики стало избрание независимого директора Ким Кевин Гвангила председателем Совета директоров АО "Qazaqstan Investment Corporation".

Фото: АО "НИХ "Байтерек"

В международной практике избрание независимого директора председателем совета директоров является одним из наиболее эффективных механизмов обеспечения объективности при принятии стратегических решений, независимого надзора за деятельностью исполнительного органа и минимизации потенциальных конфликтов интересов. Такой подход широко применяется ведущими международными финансовыми институтами, институтами развития и суверенными фондами.

Развитие института независимых директоров также является важной составляющей ESG-повестки. Именно компонент Governance отражает качество корпоративного управления, которое сегодня рассматривается международными инвесторами, финансовыми организациями и рейтинговыми агентствами как один из ключевых факторов устойчивости компании, эффективности управления рисками и инвестиционной привлекательности.

Статус независимого председателя Совета директоров обеспечивает дополнительную институциональную гарантию объективности принимаемых решений. Международная практика корпоративного управления исходит из того, что при отсутствии единой позиции членов совета директоров итоговое решение должно формироваться на основе независимого профессионального суждения. Такой подход способствует укреплению доверия к деятельности совета директоров, повышению прозрачности корпоративного управления и защите долгосрочных интересов акционера.

Председатель правления Холдинга "Байтерек" Рустам Карагойшин отметил:

"Для Холдинга "Байтерек" корпоративное управление – это стратегический инструмент повышения эффективности государственных институтов развития. Сегодня инвесторы оценивают не только финансовые результаты компаний, но и качество корпоративного управления, уровень независимости советов директоров и эффективность системы принятия решений. Поэтому мы последовательно внедряем лучшие международные практики, усиливая роль независимых директоров в системе корпоративного управления. Избрание независимого директора председателем Совета директоров является очередным шагом в формировании современной модели управления, основанной на профессионализме, объективности, прозрачности и ответственности. Это способствует укреплению доверия инвесторов, развитию ESG-практик и дальнейшему повышению инвестиционной привлекательности компаний группы Холдинга."

Холдинг "Байтерек" рассматривает развитие корпоративного управления как один из ключевых факторов повышения эффективности управления государственными активами, укрепления доверия инвесторов и международных партнеров, а также создания долгосрочной стоимости для экономики Республики Казахстан. Работа по внедрению лучших международных практик корпоративного управления в группе компаний будет продолжена.