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Экономика и бизнес

Регионы Казахстана определят новые точки роста торговли

Торговые отношения, торговля между странами, торговля, беспошлинная торговля, международная торговля, экспорт, товары, импорт, международный рынок, торговое сотрудничество, товарообмен, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:05 Фото: pixabay
Премьер-министр Олжас Бектенов 14 июля 2026 года на заседании правительства поручил акиматам в течение месяца подготовить дорожные карты развития торговли и определить новые точки роста товарооборота, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на долю пяти регионов (Астана, Алматы, Шымкент, Атырауская и Карагандинская области) приходится более 70% всего товарооборота страны.

"Каждая область должна эффективно использовать свой потенциал для обеспечения роста торговли. В этом направлении широкие возможности имеются у приграничных регионов, а также территорий с высокой туристической привлекательностью. Необходимо использовать потенциал специальных экономических и индустриальных зон, формируя на их базе современные центры торговли, переработки и предпринимательства. Поручаю акиматам регионов в месячный срок разработать региональные Дорожные карты развития торговли с определением конкретных точек роста, инвестиционных проектов и целевых показателей по увеличению товарооборота", – заявил Олжас Бектенов.

Помимо этого, премьер поручил Министерству торговли и интеграции обеспечить координацию и контроль исполнения.

Ранее Олжас Бектенов заявил о необходимости проверить все реализуемые инвестиционные проекты, определить проблемные вопросы и предложить меры по их устранению.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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