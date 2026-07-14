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Экономика и бизнес

Олжас Бектенов потребовал не снижать темпы экономического развития

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:14 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 14 июля на заседании правительства заявил, что руководители госорганов будут нести персональную ответственность за показатели экономического роста, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Бектенова, малый и средний бизнес остается ключевым драйвером роста экономики.

"Мы должны создавать все необходимые условия для его дальнейшего развития. Всем государственным органам совместно с Нацпалатой "Атамекен" необходимо осуществлять тесное взаимодействие с предпринимателями в регионах в целях всесторонней поддержки их бизнес-инициатив. Все возникающие проблемные вопросы должны находить оперативные решения. Коллеги! Каждый руководитель несет персональную ответственность за достижение плановых показателей роста экономики в разрезе отраслей и регионов", – озвучил премьер-министр.

Он подчеркнул, что нельзя сбавлять набранных темпов и нужно мобилизовать все имеющиеся ресурсы.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал темпы модернизации ТЭЦ-3 в Алматы и предупредил о персональной ответственности в случае срыва сроков.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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