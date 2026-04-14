Общество

Бектенов поручил навести порядок на рынках страны

Зеленый базар, базар, рынок, продукты питания, овощи, фрукты, овощной отдел, фруктовый отдел, цены на овощи, цены на фрукты, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 11:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 14 апреля 2026 года поручил не допускать необоснованного роста цен на продукты питания, передает корреспондент Zakon.kz.

Олжас Бектенов указал на важность снижения инфляционного давления.

"В марте инфляция снизилась до 11%. Надо держать на контроле качественное исполнение Комплекса мер по контролю и снижению инфляции и реализацию Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения. Но главное, необходимо наращивать локализацию и расширение действующих производств по наиболее важным позициям, в том числе по продуктам питания", – отметил он.

Премьер-министр поручил Министерству сельского хозяйства принять дополнительные меры по повышению продуктивности в животноводстве, расширению тепличного, овощного и молочного производства, углублению переработки. Министерству торговли в свою очередь поручено активизировать работу по развитию оптово-распределительной инфраструктуры и созданию современных мощностей хранения и логистики.

"Необходимо продолжить регулярный мониторинг и принятие мер по сдерживанию неоправданного роста цен, в особенности на социально значимые продовольственные товары. Также Министерству торговли совместно с регионами следует выявлять непродуктивных посредников. Арман Абаевич (Шаккалиев – министр торговли. – Прим. ред.), на прошлой неделе я вам поручил навести порядок на крупных оптовых рынках. Не секрет, что на рынках незаконно действуют так называемые "организованные группы". На пустом месте накручивается стоимость овощей, фруктов, мяса и других продуктов. Это и есть непродуктивные посредники. Совместно с МВД, Комитетом госдоходов и Агентством по защите конкуренции предметно займитесь этим вопросом", – подчеркнул глава правительства.

В целом, по его словам, тарифная политика должна быть предсказуемой и синхронизированной с целями по инфляции.

10 апреля сообщалось, что в Казахстане остановился рост цен на продукты питания. С начала 2026 года индекс цен составил 101,2%, что значительно меньше показателя 2025 года.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
