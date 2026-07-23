Как в Алматы работает программа льготного финансирования бизнеса

Развитие производства требует значительных вложений – от приобретения оборудования до расширения производственных мощностей.

В Алматы предприниматели могут воспользоваться программой льготного финансирования "Almaty Business", которая предоставляет средства на развитие бизнеса на специальных условиях.

Одним из участников программы стало ТОО "East Star Com.kz", занимающееся производством PIR-панелей на территории Индустриальной зоны Алматы – дочерней организации СПК "Алматы". По словам основателя предприятия Жалынбека Жайнарбая, компания наладила выпуск строительного материала, который ранее в Казахстане не производился.

Фото: АО "СПК "Алматы"

"Одной из особенностей нашего предприятия является производство PIR-панелей. Ранее в Казахстане такую продукцию не выпускали. Сегодня мы производим ее здесь, в Индустриальной зоне", – рассказал Жалынбек Жайнарбай.

Производственная мощность предприятия составляет до 1 млн квадратных метров продукции в год с возможностью увеличения до 1,3 млн. Для запуска линии компании потребовалось специализированное оборудование. Часть средств на его приобретение предприниматель получил в рамках льготного финансирования от дочерней организации СПК "Алматы" – "Almaty Finance".

"Благодаря финансированию под 6% мы приобрели оборудование, на которое не хватало собственных средств. Это позволило нам в кратчайшие сроки запустить производство", – отметил предприниматель.

Как рассказал заместитель председателя правления СПК "Алматы" Ануар Габдуллин, с 2019 года из бюджета города на поддержку предпринимательства в рамках программы "Almaty Business" было выделено более 25 млрд тенге. Благодаря револьверному механизму финансирования бизнес получил порядка 50 млрд тенге.

Фото: АО "СПК "Алматы"

"Суть программы заключается в том, чтобы предоставить предпринимателям, реализующим проекты в приоритетных для города отраслях экономики, доступное финансирование. Вместе с тем за счет финансирования проектов через наши дочерние компании "Almaty Finance" и "МФО "Almaty" в городе было создано также более 7 тыс. новых рабочих мест", – отметил Ануар Габдуллин.

Условия программы продолжают совершенствоваться.

"С этого года условия программы "Almaty Business-2030" были обновлены. Максимальная сумма займа увеличена до 1 млрд тенге, при этом ставка вознаграждения осталась на уровне 6% годовых", – рассказал заместитель председателя правления "Almaty Finance" Эмиль Оспанов.