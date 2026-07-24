Как подорожавшие овощи повлияли на ситуацию с инфляцией в Казахстане

Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 24 июля 2026 года на брифинге прокомментировал повышение цен на овощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что вопрос повышения цен на продукты не относится к компетенции Нацбанка, но отметил определенное влияние на инфляцию.

"По овощам инфляция несколько ускорилась. Есть базовая справка по этому вопросу, но это не наша компетенция, это вопрос к Минторговли и МСХ. Если бы цены там не ускорились, думаю, дезинфляция была бы гораздо более выраженной. То есть, возможно, у нас было бы не 10,3%, а 9% с чем-то", – заявил Тимур Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов прокомментировал предложение об отмене коэффициента долговой нагрузки для автокредитов.