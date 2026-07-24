#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
465.74
531.08
5.92
Экономика и бизнес

Как подорожавшие овощи повлияли на ситуацию с инфляцией в Казахстане

Зеленый базар, базар, рынок, продукты питания, овощи, фрукты, овощной отдел, фруктовый отдел, цены на овощи, цены на фрукты, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 13:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Председатель Национального банка Казахстана (НБК) Тимур Сулейменов 24 июля 2026 года на брифинге прокомментировал повышение цен на овощи, передает корреспондент Zakon.kz.

Он подчеркнул, что вопрос повышения цен на продукты не относится к компетенции Нацбанка, но отметил определенное влияние на инфляцию.

"По овощам инфляция несколько ускорилась. Есть базовая справка по этому вопросу, но это не наша компетенция, это вопрос к Минторговли и МСХ. Если бы цены там не ускорились, думаю, дезинфляция была бы гораздо более выраженной. То есть, возможно, у нас было бы не 10,3%, а 9% с чем-то", – заявил Тимур Сулейменов.

Ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов прокомментировал предложение об отмене коэффициента долговой нагрузки для автокредитов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы
14:45, Сегодня
Кредиты и депозиты: на что повлияет снижение базовой ставки
Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция
15:43, 23 января 2026
Рост инфляции в Казахстане объяснил глава Нацбанка
Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция
18:04, 24 апреля 2026
Прогнозы по инфляции озвучили в Нацбанке
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Экс-игрок "Зенита" назвал клуб Нуралы Алипа главным фаворитом нового сезона
14:48, Сегодня
Экс-игрок "Зенита" назвал клуб Нуралы Алипа главным фаворитом нового сезона
Юный казахстанский шахматист оказался единственным, кто сыграл внисью с чемпионом мира
14:30, Сегодня
Казахстанский шахматист Елемес оказался единственным, кто не проиграл чемпиону мира Лижэню
&quot;Каспий&quot; может впервые в сезоне вернуться на домашний стадион
14:10, Сегодня
"Каспий" может первый раз в сезоне вернуться на домашний стадион
От выхода в КПЛ до последнего места: как &quot;Иртыш&quot; оказался на грани вылета
13:52, Сегодня
От выхода в КПЛ до последнего места: как "Иртыш" оказался на грани вылета
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: