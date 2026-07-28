Туркестанская область подвела итоги полугодия с ростом на 126,3% и оказалась в лидерах в республике

Туркестанская область завершила первое полугодие 2026 года с высокими социально-экономическими показателями. По итогам января-июня краткосрочный экономический рост составил 126,3%, регион вышел на первое место в республике.

Объем валового регионального продукта в первом квартале достиг 1 трлн 129,9 млрд тенге, рост составил 109,6%.

Фото: акимат пресс-служба акима Туркестанской области

Эти результаты были обсуждены на расширенном заседании коллегии под председательством акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова. В совещании приняли участие заместители акима области, акимы районов и городов, руководители управлений и ответственных учреждений. Аким области высказал критику руководителям, которые не смогли выполнить индикаторы, и поручил усилить работу.

"По краткосрочному экономическому росту наша область вышла на первое место. Это результат совместной работы. Но некоторые районы и города региона не смогли полностью выполнить возложенный на них показатель. Даю устное предупреждение, но по итогам девяти месяцев поручаю устранить те же недостатки. Аким каждого района, города и села должен хорошо знать источники дохода, финансовое положение, экономические и инвестиционные возможности на управляемой им территории. Только тогда основные экономические показатели увеличатся. Руководителям акиматов и ответственных управлений поручаю провести разъяснительную работу среди населения и обратить внимание на привлечение местного населения на открывающиеся в области заводы и предприятия. Усиливайте работу. Необходимо решить вопросы в сфере занятости, туризма, образования, активизировать работу", – сказал Нуралхан Кушеров.

Фото: акимат пресс-служба акима Туркестанской области

Руководитель управления финансов и государственных активов Гульфари Ажиметова выступила с докладом об итогах социально-экономического развития за первое полугодие и опубликовала итоги рейтинга эффективности деятельности акимов районов и городов и областных управлений. В этом году утверждены 111 индикаторов для оценки, из них по 93 подведены итоги первого полугодия.

По итогам рейтинга в тройку лидеров среди акиматов районов и городов вошли Сауранский, Тюлькубасский и Казыгуртский районы. А город Арысь, Отрарский и Келесский районы расположились в последней тройке. Лучшие результаты среди областных управлений показали управление экономики и бюджетного планирования, управление культуры, управление физической культуры и спорта. А управление туризма, управление образования и управление координации занятости и социальных программ заняли последние места в рейтинге.

Фото: акимат пресс-служба акима Туркестанской области

В завершение совещания аким области заслушал отчеты акимов районов и городов и руководителей управлений, которые показали низкие результаты в рейтинге, и поручил выработать конкретные результаты по каждому показателю, полностью реализовать планы и усилить ответственность. Также перед руководителями всех отраслей и акимами были поставлены конкретные задачи по поддержанию темпов экономического роста и системному продолжению работы, направленной на повышение благосостояния населения.

Отметим, за шесть месяцев объем промышленной продукции в области составил 873,3 млрд тенге, что на 132,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в обрабатывающей промышленности произведено продукции на 423,1 млрд тенге, рост достиг 150,8%. Объем добычи составил 378,9 млрд тенге, обеспечен рост на 119%. В сфере сельского хозяйства произведено продукции на 325,3 млрд тенге, индекс физического объема составил 110,7%. Вместе с тем, объем инвестиций в основной капитал составил 894,6 млрд тенге, достигнув роста на 144,4%. Из них 834,1 млрд тенге, или 92,6%, сформированы за счет частных инвестиций.

Фото: акимат пресс-служба акима Туркестанской области

Объем строительных работ составил 306,7 млрд тенге, рост достиг 125,5%. Объем введенного жилья достиг 474,9 тыс. квадратных метров, что составило 108,3% к аналогичному периоду прошлого года. Объем торговли достиг 476 млрд тенге, рост – 121,4%. Объем транспортной и складской деятельности увеличился до 155,7 млрд тенге, достигнув роста на 114,8%. В сфере связи также сохранилась положительная динамика – объем услуг увеличился на 109,6%.