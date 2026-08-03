Доверие – новый капитал: международные эксперты о Казахстане

Согласно международным оценкам, Казахстан, в последнее время заметно улучшил свой инвестиционный климат, а вместе с ним и позиции в мировых рейтингах, сообщает Zakon.kz.

На глобальной аналитической платформе "Investing.com" опубликована статья, посвященная Казахстану, где ее авторы дали высокую оценку тому, как Казахстан укрепляет свои позиции в мировых рейтингах, наращивает инвестиции, диверсифицирует экономику и улучшает деловой климат.

Выделяемые преимущества

Буквально еще совсем недавно, страны конкурировали за инвестиции с помощью дешевой рабочей силы, налоговых льгот и доступа к природным ресурсам. Сегодня правила изменились.

Теперь для инвесторов важны уже не только ожидаемая прибыль, но и качество государственных институтов, предсказуемость экономической политики и способность страны сохранять стабильность в долгосрочной перспективе.

Доверие стало новым экономическим капиталом. Именно оно влияет на стоимость привлечения финансирования, сроки запуска крупных проектов, готовность международных компаний открывать новые производства и общий уровень инвестиционных рисков.

На этом фоне, авторы статьи, в положительном примере выделяют Казахстан, который в отличие от многих других государств, сумел быстро приспособиться к новым условиям и тем самым сохранить свою конкурентоспособность на международной арене.

Так, в I полугодии 2026 года объем инвестиций в основной капитал вырос на 9,6% и превысил 20 млрд долларов, а частные инвестиции увеличились более чем на 21%. Вместе с этим, Казахстан поднялся сразу на 17 позиций в международном рейтинге "Safest Countries for Investors 2026" (с 70-го на 53-е место), и стал единоличным лидером среди стран Центральной Азии.

Позитивно оценивают перспективы нашей страны и другие международные финансовые институты. К примеру, Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики Казахстана на 4,6% в 2026 году, а Всемирный банк ожидает, что устойчивый рост сохранится и в последующие годы.

Результаты диверсификации

Аналитики "Investing.com" отметили, что экономика Казахстана становится более диверсифицированной. Если раньше главным драйвером роста был добывающий сектор, то сегодня все большую роль играют отрасли, которые создают продукцию с высокой добавленной стоимостью.

По итогам 2025 года ВВП страны вырос на 6,5%. Причем основной вклад внесли обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт и торговля. Эта тенденция сохранилась и в 2026 году. За январь-июнь текущего года экономика Казахстана выросла на 4,1%, а строительная отрасль прибавила более 15%. Высокие темпы также сохраняют транспорт, логистика и промышленное производство.

Меняется и структура инвестиций. Сегодня основной объем капитала направляется в обрабатывающую промышленность, строительство, транспортную инфраструктуру, сельское хозяйство, сферу информации и связи.

Для инвесторов это важный показатель, поскольку, чем больше у экономики источников роста, тем меньше она зависит от мировых цен на сырье и соответственно легче переносит внешние потрясения.

В связи с этим, развитие несырьевых отраслей сегодня, не только вопрос экономической политики, но и показатель устойчивости страны. Именно такая диверсификация создает основу для долгосрочного роста и делает Казахстан более привлекательным для инвесторов.

Инвестиционный климат

Как указывается в статье "Investing.com", сегодня Казахстан активно расширяет свою инвестиционную модель.

Так, по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева акцент постепенно смещается с количества инвестиций на их качество. Приоритет отдается развитию перерабатывающей промышленности, локализации производства, внедрению современных технологий и созданию предприятий с высокой добавленной стоимостью.

Если, к примеру, Вьетнам строит конкурентоспособность на экспортном производстве, а Малайзия – на развитой промышленной базе, то Казахстан делает ставку на три свои сильные стороны.

Первое преимущество: это крупнейшая экономика Центральной Азии, которая дает инвесторам доступ к быстрорастущему региональному рынку. Второе – выгодное географическое положение между Китаем, Россией, Кавказом и Европой, благодаря которому страна становится одним из ключевых транспортно-логистических узлов Евразии. Третье – макроэкономическая стабильность, которую Казахстан сохраняет даже в условиях высокой неопределенности мировой экономики.

Практическим воплощением новой инвестиционной политики стал целый комплекс механизмов поддержки, а не отдельные льготы. Инвестиционный штаб действует, как единая площадка для координации государственных органов и устранения административных барьеров.

Национальная цифровая инвестиционная платформа сопровождает проекты на всех этапах реализации. Инвестиционные соглашения гарантируют стратегическим инвесторам стабильность условий сроком до 25 лет. По состоянию на середину 2026 года заключено 57 таких соглашений.

Дополняет эту систему программа "Altyn Visa", рассчитанная на инвесторов, предпринимателей и высококвалифицированных специалистов. Владельцы такой визы получают – доступ к государственным и финансовым услугам (наравне с гражданами Казахстана), право работать без квот и дополнительных разрешений, возможность беспошлинного ввоза личного имущества, а также доступ к системам здравоохранения и образования.

Сегодня страны конкурируют не только за капитал, но и за знания, технологии и талантливых людей, и Казахстан последовательно развивается в этом направлении. Инвесторы видят стабильность, новые производственные возможности и долгосрочный потенциал.

Позиции в мировых рейтингах

Независимые международные рейтинги остаются одним из главных ориентиров для инвесторов. Они помогают объективно оценить экономическую устойчивость страны, уровень рисков и условия для долгосрочных инвестиций.

Сразу три ведущих мировых рейтинговых агентства подтвердили инвестиционный статус Казахстана.

Fitch Ratings – BBB, стабильный прогноз.

S&P Global Ratings – BBB, позитивный прогноз.

Moody’s – Baa1, позитивный прогноз.

По мнению авторов статьи, когда крупнейшие агентства дают схожие оценки, это говорит об устойчивости фундаментальных параметров экономики и государственных финансов.

Положительная динамика заметна и в других международных исследованиях. В рейтинге IMD "World Competitiveness Ranking", Казахстан улучшил свои позиции до 34-го места по итогам 2025 года против 37-го в 2023 году.

В рейтинге "Global Peace Index 2025", наша страна поднялась с 61-го на 56-е место, что рассматривается международным бизнесом как показатель снижения долгосрочных рисков.

Улучшил свои показатели Казахстан и в рейтинге "Sustainable Development Report", где поднялся на 67-е место, опередив ряд крупных развивающихся экономик, включая Турцию, Индию, Индонезию, Мексику, Саудовскую Аравию и Южную Африку.

Сами по себе рейтинги – не главная цель, подчеркивают авторы. Они помогают в предоставлении независимой оценки страны, снижают восприятие рисков для инвесторов, уменьшают стоимость привлечения капитала и повышают интерес международных компаний к запуску новых проектов в стране.

В современной мировой экономике доверие становится самостоятельным ресурсом. Именно оно во многом влияет на то, куда направляется капитал и как динамично развивается экономика, подытоживают авторы "Investing.com".