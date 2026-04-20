Спорт

15-летний теннисист прославил Казахстан в Китае

Казахстанский теннисист Ансар Ниеткалиев, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 07:30 Фото: Instagram/ansar_niyet
Победа казахстанского теннисиста Ансара Ниеткалиева на турнире ITF в Гуанчжоу (Китай) позволила ему заметно улучшить свои позиции в мировом рейтинге, сообщает Zakon.kz.

По данным КТФ, Ансар Ниеткалиев показал себя на международном турнире серии ITF World Tennis Tour Juniors (J60). 15-летний спортсмен прошел всю турнирную дистанцию на высоком уровне, завоевав титул чемпиона в Гуанчжоу. В финальном поединке Ансару противостоял теннисист из Китая.

Казахстанец показал качественную и стабильную игру, обойдя оппонента. Итоговый счет финала – 7:5, 6:3.

"Эта победа подтверждает серьезный прогресс Ниеткалиева в юниорском туре и позволяет ему значительно улучшить свои позиции в мировом рейтинге. Следующим этапом для казахстанца станет участие в более престижном турнире категории J100 в Ухане", – пишет пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

Ранее стало известно, что Рыбакина обошла Соболенко и стала первой в чемпионской гонке WTA.

Аксинья Титова
