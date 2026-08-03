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Экономика и бизнес

Названы новые данные по инфляции в Казахстане: какие товары сильнее всего подорожали и подешевели в июле

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 15:08 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сегодня, 3 августа 2026 года, Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) Казахстана опубликовало новые данные по инфляции за прошлый месяц, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в июле инфляция составила 0,6% за месяц, что ниже показателя июня (0,8%).

Основное снижение цен в июле наблюдалось на отдельные виды сезонной плодоовощной продукции.

Так, цены снизились на:

  • огурцы – на 22,6%,
  • помидоры – на 17,7%,
  • морковь – на 5,3%,
  • бананы – на 4%,
  • яблоки – на 2,7%,
  • апельсины – на 2,3%,
  • лимоны и картофель – по 1,6%,
  • яйца – на 1,4%,
  • крупу перловую – на 1,3%.

Среди непродовольственных товаров подешевели:

  • подержанные легковые автомобили – на 3,8%,
  • электромясорубки – на 2,2%,
  • хозяйственное мыло – на 1,5%,
  • смартфоны и очки – по 1,3%,
  • краска для волос – на 0,7%.
"В годовом выражении инфляция в июле 2026 года составила 10,2% (в июне текущего года – 10,3%). Цены на непродовольственные товары выросли на 11,7%, продовольственные товары – на 10,1%, платные услуги – на 9,2%".Пресс-служба БНС

По сравнению с июлем прошлого года продолжилось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, подешевели:

  • огурцы – на 31,6%,
  • помидоры – на 26,5%,
  • лук – на 10,9%,
  • чеснок – на 8,1%,
  • апельсины – на 7,8%,
  • яблоки – на 4,7%,
  • рис – на 4,1%.

Среди непродовольственных товаров по сравнению с июлем 2025 года снизились цены на:

  • новые автомобили отечественной сборки – на 16,2%,
  • кондиционеры – на 10,8%,
  • медицинские термометры – на 7,5%,
  • медицинские бинты – на 6,4%.
динамика инфляции в 2026 году, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 15:08

Фото: stat.gov.kz

В Бюро объяснили, что показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно.

Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары – всего по 537 позициям.

Справочно: с января 2026 года при расчете индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 41,1%, непродовольственных товаров – 28,4%, платных услуг – 30,5%.

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Отметим, что любая хозяйка замечает изменения цен в магазинах раньше, чем выходят отчеты статистики. Но лето 2026 года оказалось не похожим на прошлогоднее – ожидания покупателей совпали с официальными данными. Что происходит на продовольственном рынке страны, 31 июля выяснил Zakon.kz.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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