Названы новые данные по инфляции в Казахстане: какие товары сильнее всего подорожали и подешевели в июле
Согласно статданным, в июле инфляция составила 0,6% за месяц, что ниже показателя июня (0,8%).
Основное снижение цен в июле наблюдалось на отдельные виды сезонной плодоовощной продукции.
Так, цены снизились на:
- огурцы – на 22,6%,
- помидоры – на 17,7%,
- морковь – на 5,3%,
- бананы – на 4%,
- яблоки – на 2,7%,
- апельсины – на 2,3%,
- лимоны и картофель – по 1,6%,
- яйца – на 1,4%,
- крупу перловую – на 1,3%.
Среди непродовольственных товаров подешевели:
- подержанные легковые автомобили – на 3,8%,
- электромясорубки – на 2,2%,
- хозяйственное мыло – на 1,5%,
- смартфоны и очки – по 1,3%,
- краска для волос – на 0,7%.
"В годовом выражении инфляция в июле 2026 года составила 10,2% (в июне текущего года – 10,3%). Цены на непродовольственные товары выросли на 11,7%, продовольственные товары – на 10,1%, платные услуги – на 9,2%".Пресс-служба БНС
По сравнению с июлем прошлого года продолжилось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, подешевели:
- огурцы – на 31,6%,
- помидоры – на 26,5%,
- лук – на 10,9%,
- чеснок – на 8,1%,
- апельсины – на 7,8%,
- яблоки – на 4,7%,
- рис – на 4,1%.
Среди непродовольственных товаров по сравнению с июлем 2025 года снизились цены на:
- новые автомобили отечественной сборки – на 16,2%,
- кондиционеры – на 10,8%,
- медицинские термометры – на 7,5%,
- медицинские бинты – на 6,4%.
В Бюро объяснили, что показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно.
Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары – всего по 537 позициям.
Справочно: с января 2026 года при расчете индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 41,1%, непродовольственных товаров – 28,4%, платных услуг – 30,5%.
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