Названы новые данные по инфляции в Казахстане: какие товары сильнее всего подорожали и подешевели в июле

Сегодня, 3 августа 2026 года, Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПиР) Казахстана опубликовало новые данные по инфляции за прошлый месяц, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в июле инфляция составила 0,6% за месяц, что ниже показателя июня (0,8%).

Основное снижение цен в июле наблюдалось на отдельные виды сезонной плодоовощной продукции.

Так, цены снизились на:

огурцы – на 22,6%,

помидоры – на 17,7%,

морковь – на 5,3%,

бананы – на 4%,

яблоки – на 2,7%,

апельсины – на 2,3%,

лимоны и картофель – по 1,6%,

яйца – на 1,4%,

крупу перловую – на 1,3%.

Среди непродовольственных товаров подешевели:

подержанные легковые автомобили – на 3,8%,

электромясорубки – на 2,2%,

хозяйственное мыло – на 1,5%,

смартфоны и очки – по 1,3%,

краска для волос – на 0,7%.

"В годовом выражении инфляция в июле 2026 года составила 10,2% (в июне текущего года – 10,3%). Цены на непродовольственные товары выросли на 11,7%, продовольственные товары – на 10,1%, платные услуги – на 9,2%". Пресс-служба БНС

По сравнению с июлем прошлого года продолжилось снижение цен на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, подешевели:

огурцы – на 31,6%,

помидоры – на 26,5%,

лук – на 10,9%,

чеснок – на 8,1%,

апельсины – на 7,8%,

яблоки – на 4,7%,

рис – на 4,1%.

Среди непродовольственных товаров по сравнению с июлем 2025 года снизились цены на:

новые автомобили отечественной сборки – на 16,2%,

кондиционеры – на 10,8%,

медицинские термометры – на 7,5%,

медицинские бинты – на 6,4%.

В Бюро объяснили, что показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно.

Наблюдения ведутся по тарифам и ценам на услуги и товары – всего по 537 позициям.

Справочно: с января 2026 года при расчете индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 41,1%, непродовольственных товаров – 28,4%, платных услуг – 30,5%.

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