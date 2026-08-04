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Экономика и бизнес

Казахстан укрепляет позиции в несырьевом экспорте

Завод воды, производство воды, вода, розлив воды, питьевая вода, бутылки воды, люди на производстве, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 10:43 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства 4 августа 2026 года заявил о росте несырьевого экспорта и сокращении импорта готовой продукции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсайын Нагаспаев сообщил, что с начала года обрабатывающая промышленность выросла на 9,8% – в стране произведено продукции на более 16 трлн тенге.

"Снизился объем импорта резиновых и пластмассовых изделий, продукции легкой промышленности, одежды, текстильных изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов. Объем экспорта несырьевых товаров вырос на 14,6%, составив около 12 млрд долларов. Основу поставок составила продукция металлургии, машиностроения, химической промышленности и строительных материалов", – добавил он.

Устойчивый рынок сбыта продукции отечественных предприятий, по его словам, формируется за счет регулируемых закупок.

"В государственных закупках обеспечен приоритетный закуп отечественных товаров по 5 323 позициям. За первое полугодие государственными органами заключено свыше 45 тыс. договоров с ОТП на общую сумму 82 млрд тенге. В рамках 16 мер поддержки казахстанских товаропроизводителей, реализуемых фондом "Самрук-Казына", заключено более 3,8 тыс. договоров с ОТП, из них 286 долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на 390 млрд тенге", – пояснил министр.

В планах министерства также наладить производство новых видов продукции, включая трансформаторы возобновляемых источников энергии, бандажи, зубчатые колеса, прессы, водород, пероксид водорода, желатин и пептон, стабилизирующие добавки в асфальтобетонные смеси.

21 июля 2026 года Ерсайын Нагаспаев объяснял, почему Казахстан усиливает борьбу с "серым" ввозом автомобилей.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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