Казахстан укрепляет позиции в несырьевом экспорте

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании правительства 4 августа 2026 года заявил о росте несырьевого экспорта и сокращении импорта готовой продукции в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерсайын Нагаспаев сообщил, что с начала года обрабатывающая промышленность выросла на 9,8% – в стране произведено продукции на более 16 трлн тенге.

"Снизился объем импорта резиновых и пластмассовых изделий, продукции легкой промышленности, одежды, текстильных изделий, автомобилей, прицепов и полуприцепов. Объем экспорта несырьевых товаров вырос на 14,6%, составив около 12 млрд долларов. Основу поставок составила продукция металлургии, машиностроения, химической промышленности и строительных материалов", – добавил он.

Устойчивый рынок сбыта продукции отечественных предприятий, по его словам, формируется за счет регулируемых закупок.

"В государственных закупках обеспечен приоритетный закуп отечественных товаров по 5 323 позициям. За первое полугодие государственными органами заключено свыше 45 тыс. договоров с ОТП на общую сумму 82 млрд тенге. В рамках 16 мер поддержки казахстанских товаропроизводителей, реализуемых фондом "Самрук-Казына", заключено более 3,8 тыс. договоров с ОТП, из них 286 долгосрочных договоров и офтейк-контрактов на 390 млрд тенге", – пояснил министр.

В планах министерства также наладить производство новых видов продукции, включая трансформаторы возобновляемых источников энергии, бандажи, зубчатые колеса, прессы, водород, пероксид водорода, желатин и пептон, стабилизирующие добавки в асфальтобетонные смеси.

21 июля 2026 года Ерсайын Нагаспаев объяснял, почему Казахстан усиливает борьбу с "серым" ввозом автомобилей.