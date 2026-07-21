Почему Казахстан усиливает борьбу с "серым" ввозом автомобилей

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на брифинге в правительстве 21 июля 2026 года заявил, что "серый" ввоз автомобилей остается одним из главных препятствий для развития отечественного автопрома, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, как будет исполняться поручение премьер-министра по усилению борьбы с "серым" ввозом автомобилей, и поинтересовались, насколько масштабна эта проблема в Казахстане и какие конкретные меры готовит министерство.

"Один из самых острых и наболевших вопросов автомобильной отрасли сегодня – это "серый" ввоз автомобилей. Если мы ставим перед собой задачу развивать отечественное производство и выпускать продукцию на казахстанских заводах, то "серый" ввоз остается одной из ключевых проблем, препятствующих достижению этой цели. Как отметил премьер-министр, такие случаи до сих пор фиксируются. Поэтому главная задача министерства, отраслевых ассоциаций и всех участников рынка – максимально ограничить "серый" ввоз и принять жесткие меры, чтобы такие автомобили не попадали на территорию Казахстана", – озвучил Ерсайын Нагаспаев.

Он также подчеркнул, что этот вопрос выходит за рамки компетенции одного министерства и требует комплексного подхода.

"Мы же, когда сейчас принимали последние правила, подключили к этой работе Министерство внутренних дел и таможенные органы, потому что администрирование ведется Комитетом государственных доходов. Я хочу сказать, что нормативная база сейчас, на сегодняшний день, вся принята. Все подзаконные акты, НПА – все они приняты. Здесь вопрос стоит, наверное, в ужесточении контроля над тем регламентом, который мы приняли как министерство", – резюмировал Ерсайын Нагаспаев.

Ранее стало известно, что в Казахстане с 1 сентября 2026 года хотят усилить борьбу с "серым" ввозом автомобилей.