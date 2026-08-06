Какие товары преобладают в Национальном каталоге товаров Казахстана

По данным Национального каталога товаров, на август 2026 года в реестре зарегистрировано более 29 млн товарных позиций. Больше всего среди зарегистрированных карточек товаров – одежда и товары повседневного пользования, сообщает Zakon.kz.

Анализ распределения по категориям в Национальном каталоге товаров показывает явное лидерство двух отраслей. Одежда и товары повседневного использования занимают первое место с большим отрывом – свыше 8 млн зарегистрированных карточек данной категории, что составляет значительную долю всего каталога.

На втором месте – транспортные средства и транспортное оборудование – более 2 млн товаров, далее следует оборудование и материалы для инженерных систем – свыше 1 млн карточек.

В топ-10 также вошли строительные изделия, мебель и интерьер, продукты питания и напитки, строительные материалы, ювелирные изделия, машины и оборудование, а также печатная продукция.

В Минторговли отметили, что такое распределение отражает структуру казахстанского рынка потребительских товаров и подтверждает востребованность НКТ прежде всего среди производителей и импортеров товаров массового спроса – сегментов с наиболее динамичным товарооборотом и высокой потребностью в прослеживаемости продукции.

Национальный каталог товаров (НКТ) – централизованная государственная база, содержащая сведения обо всех товарах, производимых и импортируемых в Казахстан. Обязательность применения НКТ как единого государственного справочника товаров закреплена Законом от 18 июля 2025 года.

Каждому товару в каталоге присваивается уникальный идентификационный код NTIN – 13-значный номер, который используется на всех этапах жизненного цикла товара: при производстве, импорте, хранении, реализации, оформлении электронных счетов-фактур и в работе контрольно-кассовых машин. Код выдается бесплатно и действует бессрочно.

С 1 июля 2026 года завершился переходный период внедрения требований НКТ для последней категории участников рынка – субъектов малого и микропредпринимательства, включая магазины у дома. На сегодняшний день все категории участников торговой деятельности – от крупных импортеров и производителей до небольших торговых точек – обязаны использовать его как единый справочник товаров.