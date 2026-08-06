#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
469.85
542.16
5.78
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
469.85
542.16
5.78
Экономика и бизнес

Какие товары преобладают в Национальном каталоге товаров Казахстана

Барахолка, товары, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 14:39 Фото: Zakon.kz
По данным Национального каталога товаров, на август 2026 года в реестре зарегистрировано более 29 млн товарных позиций. Больше всего среди зарегистрированных карточек товаров – одежда и товары повседневного пользования, сообщает Zakon.kz.

Анализ распределения по категориям в Национальном каталоге товаров показывает явное лидерство двух отраслей. Одежда и товары повседневного использования занимают первое место с большим отрывом – свыше 8 млн зарегистрированных карточек данной категории, что составляет значительную долю всего каталога.

На втором местетранспортные средства и транспортное оборудованиеболее 2 млн товаров, далее следует оборудование и материалы для инженерных систем – свыше 1 млн карточек.

В топ-10 также вошли строительные изделия, мебель и интерьер, продукты питания и напитки, строительные материалы, ювелирные изделия, машины и оборудование, а также печатная продукция.

В Минторговли отметили, что такое распределение отражает структуру казахстанского рынка потребительских товаров и подтверждает востребованность НКТ прежде всего среди производителей и импортеров товаров массового спроса – сегментов с наиболее динамичным товарооборотом и высокой потребностью в прослеживаемости продукции.

Национальный каталог товаров (НКТ) – централизованная государственная база, содержащая сведения обо всех товарах, производимых и импортируемых в Казахстан. Обязательность применения НКТ как единого государственного справочника товаров закреплена Законом от 18 июля 2025 года.

Каждому товару в каталоге присваивается уникальный идентификационный код NTIN – 13-значный номер, который используется на всех этапах жизненного цикла товара: при производстве, импорте, хранении, реализации, оформлении электронных счетов-фактур и в работе контрольно-кассовых машин. Код выдается бесплатно и действует бессрочно.

С 1 июля 2026 года завершился переходный период внедрения требований НКТ для последней категории участников рынка – субъектов малого и микропредпринимательства, включая магазины у дома. На сегодняшний день все категории участников торговой деятельности – от крупных импортеров и производителей до небольших торговых точек – обязаны использовать его как единый справочник товаров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация
10:50, 08 апреля 2026
Ведение Национального каталога товаров: внесены изменения
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация
09:11, 05 августа 2025
Национальный каталог товаров создают в Казахстане
Фрукты, овощи, овощной, супермаркет, продукты питания, минимаркет, продуктовый, социально значимые продукты
14:54, 08 октября 2025
Обновлены правила ведения Национального каталога товаров
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Состав сборной РК на ЧА
15:10, Сегодня
Назван состав сборной Казахстана на чемпионат Азии по скалолазанию среди юниоров
Абильхан Аманкул
14:54, Сегодня
Три года без боёв в профи: Абильхан Аманкул возвращается на ринг в США
Бибисара Асаубаева официально представит Казахстан на шахматной Олимпиаде-2026
14:26, Сегодня
Официально: Бибисара Асаубаева сыграет за Казахстан на шахматной Олимпиаде-2026
Мейирим Нурсултанов на тренировке в 2024 году
14:15, Сегодня
Простой Нурсултанова перед боем за титул WBC: тренер предупредил о проблемах с весом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: