Один из древнейших городов Казахстана начинают спасать от разрушения
По официальным данным, основные работы затронут поврежденные участки лицевой кирпичной кладки. Известно, что реставраторы заменят разрушенные кирпичи и восстановят штукатурный слой подпорных стен, окружающих исторические объекты.
"При проведении реставрации особое внимание уделяется сохранению сложившегося архитектурного облика сооружений. Новые материалы будут подбираться с учетом особенностей памятника, чтобы восстановленные участки гармонично сочетались с сохранившейся частью кладки".Пресс-служба МКИ РК
Научно-реставрационные работы позволят предотвратить дальнейшее разрушение ханаки и медресе, укрепить их конструкции и сохранить историческую среду городища.
Сауран – это один из самых известных и уникальных средневековых городов на юге Казахстана, который сегодня является крупнейшим археологическим памятником. В период своего расцвета он служил важным торгово-экономическим центром на Великом шелковом пути и даже был столицей Ак-Орды (Белой Орды).
27 июля стало известно, что возле мавзолея Ясави в Туркестане срочно приступили к ремонту крепостной стены.