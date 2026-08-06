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События

Один из древнейших городов Казахстана начинают спасать от разрушения

крепость, кирпич, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 15:08 Фото: gov.kz
В Сауранском районе Туркестанской области стартовали научно-реставрационные работы на территории древнего городища Сауран. По данным пресс-службы Министерства культуры и информации (МКИ) за 6 августа 2026 года, специалисты приступили к восстановлению ханаки и медресе, сообщает Zakon.kz.

По официальным данным, основные работы затронут поврежденные участки лицевой кирпичной кладки. Известно, что реставраторы заменят разрушенные кирпичи и восстановят штукатурный слой подпорных стен, окружающих исторические объекты.

"При проведении реставрации особое внимание уделяется сохранению сложившегося архитектурного облика сооружений. Новые материалы будут подбираться с учетом особенностей памятника, чтобы восстановленные участки гармонично сочетались с сохранившейся частью кладки".Пресс-служба МКИ РК
кирпичи, строители, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 15:08

Фото: gov.kz

Научно-реставрационные работы позволят предотвратить дальнейшее разрушение ханаки и медресе, укрепить их конструкции и сохранить историческую среду городища.

Сауран – это один из самых известных и уникальных средневековых городов на юге Казахстана, который сегодня является крупнейшим археологическим памятником. В период своего расцвета он служил важным торгово-экономическим центром на Великом шелковом пути и даже был столицей Ак-Орды (Белой Орды).

27 июля стало известно, что возле мавзолея Ясави в Туркестане срочно приступили к ремонту крепостной стены.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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