Один из древнейших городов Казахстана начинают спасать от разрушения

Научно-реставрационные работы позволят предотвратить дальнейшее разрушение ханаки и медресе, укрепить их конструкции и сохранить историческую среду городища.

Сауран – это один из самых известных и уникальных средневековых городов на юге Казахстана, который сегодня является крупнейшим археологическим памятником. В период своего расцвета он служил важным торгово-экономическим центром на Великом шелковом пути и даже был столицей Ак-Орды (Белой Орды).