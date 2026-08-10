Как в Казахстане выполняют поручения президента по усилению мер поддержки отечественных товаропроизводителей

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева правительство реализовало комплекс мер, направленных на развитие внутреннего производства, создание новых промышленных предприятий, увеличение доли казахстанского содержания и формирование устойчивых производственных цепочек внутри страны.

Сегодня господдержка охватывает весь цикл развития бизнеса, начиная от льготного финансирования, государственных закупок и заканчивая стимулированием крупных предприятий к работе с отечественными поставщиками, развитием промышленной кооперации и расширением экспортного потенциала казахстанских производителей.

Госзакупки становятся инструментом поддержки отечественного бизнеса

Одним из ключевых инструментов поддержки отечественных производителей являются государственные и квазигосударственные закупки. Принятые правительством меры предусматривают приоритет казахстанских предприятий, расширение долгосрочных и офтейк-контрактов, а также доступ к льготному финансированию. Это формирует устойчивый спрос и создает условия для модернизации и расширения производственных мощностей.

Реестр казахстанских товаропроизводителей обеспечивает прозрачность и равный доступ к закупкам

По данным Министерства финансов, объем участия отечественных товаропроизводителей ежегодно увеличивается. Так, если в 2024 году с казахстанскими производителями было оформлено свыше 145 тыс. договоров на сумму более 370 млрд тенге, то в 2025 году этот показатель вырос на 16,5% – до 169 тыс. договоров, а их общая стоимость увеличилась почти на 23,3% и достигла 456 млрд тенге. По состоянию на 31 июля 2026 года уже заключено 68 тыс. контрактов на 97 млрд тенге.

Важным элементом цифровизации в этой сфере стала информационная система "Реестр казахстанских товаропроизводителей", которая с ноября 2025 года функционирует в штатном режиме. На сегодняшний день в систему поступило и обработано свыше 41 тыс. заявок от бизнеса. По итогам верификации в Реестр включены более 10 тыс. отечественных товаропроизводителей.

До конца 2026 года планируется завершить ввод информационной системы в промышленную эксплуатацию с интеграцией в Единый личный кабинет.

Поддержка бизнеса: государство расширило доступ предприятий к капиталу

Широкий спектр инструментов поддержки предпринимателей на всех этапах реализации проектов предоставляют институты развития национального инвестиционного холдинга "Байтерек". Тем самым создаются условия для запуска новых производств, модернизации действующих мощностей, расширения бизнеса и наращивания экспорта, способствуя развитию отечественного предпринимательства и устойчивому росту экономики.

В частности, по линии Фонда "Даму" с 2024 года по август 2026 года поддержано 10,3 тыс. проектов в обрабатывающей промышленности на общую сумму кредитов 2,2 трлн тенге. Из них субсидирование получили 4 674 проекта, гарантирование – 3 633 проекта, льготное финансирование – 1 998 проектов.

Также по итогам 2025 года Фондом "Даму" оказана поддержка 13 тыс. проектов МСБ на сумму 2,2 трлн тенге. Отдельным инструментом расширения доступа бизнеса к финансированию стал механизм гарантийных фондов, запущенный по поручению главы государства в апреле 2025 года. Предпринимателям расширили доступ к банковскому финансированию, снизив нагрузку на бюджет. В рамках механизма выдано свыше 3 тыс. гарантий, что обеспечило дополнительные условия для устойчивого роста отечественного бизнеса.

Выход казахстанской продукции на внешние рынки стимулирует Экспортно-кредитное агентство Казахстана (ЭКА), направившее 653,7 млрд тенге на поддержку 131 экспортера в ключевых отраслях экономики: металлургии, машиностроении, пищевой и химической промышленности, агропромышленном комплексе и других. Среди крупных сделок – страховая поддержка займа ТОО "Sapa Trade Company", пополнение оборотных средств ТОО "Шин-Лайн", страхование займа на строительство завода по производству мяса птицы ТОО "Прима Кус".

Только за I полугодие 2026 года объем поддержки предприятий обрабатывающего сектора достиг 418,5 млрд тенге, инструментами поддержки воспользовались 69 предприятий несырьевого сектора, из них 61% приходится на представителей малого и среднего бизнеса.

Одним из ключевых событий года стало формирование новой архитектуры фондов прямых инвестиций на базе Международного финансового центра "Астана". Флагманским проектом стал Kokzhiyek Fund L.P. с целевым объемом до $4 млрд для финансирования крупных инвестиционных проектов, а также Adal Fund L.P. с целевым объемом до $1 млрд, который будет инвестировать в экспортоориентированное сельское хозяйство, глубокую переработку сельхозпродукции и развитие отечественного агропромышленного комплекса.

По линии АО "Аграрная кредитная корпорация" в прошлом году объем финансирования весенне-полевых и уборочных работ достиг рекордных 549 млрд тенге, что позволило обеспечить проведение полевых работ на площади 8,5 млн га. На этом фоне АПК Казахстана продемонстрировал рекордный урожай зерновых. По итогам 2025 года валовой сбор зерна превысил 27,1 млн тонн.

В целом по итогам 2025 года совокупный объем финансирования, предоставленного АО "Аграрная кредитная корпорация" совместно с АО "КазАгроФинанс", составил 1,1 трлн тенге – это максимальный показатель поддержки отечественного агропромышленного комплекса.

Значительный объем поддержки отечественных товаропроизводителей обеспечивает АО "Фонд развития промышленности". Финансирование направляется как на создание новых предприятий, так и на модернизацию действующих производств. За 2024-2026 годы Фондом поддержано 153 отечественных товаропроизводителя на общую сумму свыше 943 млрд тенге.

Полный производственный цикл – основа промышленной независимости

Финансовое стимулирование неразрывно связано с развитием реального сектора. В центре внимания правительства находится реализация поставленной президентом задачи по созданию полного производственного цикла внутри страны, начиная от глубокой переработки сырья и заканчивая выпуском готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Развитие локализации позволяет снижать зависимость от импорта, увеличивать загрузку отечественных предприятий и создавать новые высокопроизводительные рабочие места.

В рамках этой работы с 2024 года в Казахстане реализуются масштабные инвестиционные проекты.

В легкой промышленности ключевым вектором стало формирование полного цикла переработки хлопка: на территории СЭЗ "TURAN" в Туркестанской области ТОО "Туркестан текстиль" совместно с LIHUA GROUP ведет строительство современного текстильного комплекса полного производственного цикла. Реализация проекта позволит создать 1,3 тыс. рабочих мест.

Качественную динамику демонстрирует автомобилестроение, где компетенции казахстанских предприятий перешли от крупноузловой сборки к мелкоузловой сборке, благодаря чему средний уровень локализации доходит до 40% по некоторым маркам автомобилей. С 2024 по 2025 год введены в эксплуатацию автозаводы KIA Qazaqstan мощностью 70 тыс. авто в год и мультибрендовый Astana Motors Manufacturing Kazakhstan – 120 тыс. авто в год для CHANGAN, Great Wall Motor и Chery. Пареллельно расширяется компонентная база: в Сарани запущен шинный завод Tengri Tyres, в Алматы действуют предприятия Kazakhstan Mobility Engineering по выпуску мультимедийных систем Hyundai, модулей HVAC и напольных покрытий) и Almaty Autoparts Production, производящее автосиденья, а в Костанае открыт специализированный Локализационный центр автокомпонентов.

В сельскохозяйственном и железнодорожном машиностроении важнейшим шагом стал старт производства техники John Deere на базе "АгромашХолдингKZ", локализация дождевальных машин Valley компанией Valmont Industries, сборка пассажирских вагонов швейцарской Stadler в Астане и достижение 45% уровня локализации на локомотивном заводе Wabtec.

Кроме того, налажен выпуск спецтехники с XCMG Group (ТОО "Barys Truck Manufactory"), телевизоров и стиральных машин Samsung в Сарани и сборка телевизоров Xiaomi в Алматы.

Также на производственной площадке ТОО "Машиностроительный завод "КАЗТЕХМАШ" в городе Петропавловске организовано производство дорожно-строительной техники мирового бренда LiuGong.

Малый и средний бизнес вокруг крупных предприятий

В рамках поручений главы государства правительство формирует новую модель развития предпринимательства, предусматривающую создание вокруг крупных предприятий устойчивой сети МСБ. Основной акцент сделан на развитии регионального бизнеса, вовлеченного в производство товаров и комплектующих, оказание услуг и сервисное обслуживание. Такой подход расширяет производственную кооперацию, способствует локализации и созданию добавленной стоимости внутри страны.

Для формирования такой экосистемы государством совершенствуются финансовые инструменты поддержки бизнеса. Одним из ключевых механизмов стала программа льготного финансирования "Өрлеу", запущенная в 2025 году. Она ориентирована на расширение действующих производств, технологическую модернизацию предприятий и запуск новых инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики, включая обрабатывающую промышленность, агропереработку, логистику, образование и здравоохранение.

В 2025 году в рамках программы "Өрлеу" финансовую поддержку получили 2 278 проектов на сумму 588 млрд тенге. С начала 2026 года в рамках "Өрлеу" профинансирован еще 131 проект на сумму около 23 млрд тенге.

Финансирование предоставляется на условиях софинансирования банков второго уровня и Фонда "Даму", при этом ставка для конечного заемщика не превышает 12,6%. Максимальный объем финансирования достигает 7 млрд тенге на инвестиционные проекты и 3,5 млрд тенге на пополнение оборотных средств.

В рамках Единой программы поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ", утвержденной правительством в конце 2025 года во исполнение поручения президента, поддерживаются проекты микро- и малого предпринимательства в сельских населенных пунктах, районных центрах и малых городах.

Поддержка отечественного производителя – основа новой модели экономического роста

В новой Конституции Республики Казахстан заложен прочный правовой и институциональный фундамент для дальнейшей модернизации национальной экономики и последовательного повышения благосостояния граждан. Реализация комплекса мер по развитию местного производства, расширению доли казахстанского содержания и финансовой поддержке бизнеса прямо отвечает ключевым конституционным ориентирам.

Все принимаемые государством меры дают результаты: растут объемы производства и инвестиций, увеличивается количество отечественных предприятий, расширяются возможности для МСБ, укрепляются позиции казахстанской продукции на внутреннем и внешних рынках.

Создание полного производственного цикла, эффективная локализация и развитие регионального пояса МСБ становятся основой устойчивого развития промышленности и экономики страны.

Таким образом, стимулирование отечественных товаропроизводителей становится не просто текущим инструментом промышленной политики, а главным драйвером долгосрочной экономической независимости и конкурентоспособности Казахстана на новом этапе государственного развития.