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Экономика и бизнес

Новую меру поддержки отечественных товаропроизводителей прорабатывают в Казахстане

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 14:18 Фото: freepik
Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства сообщил о новой мере поддержки отечественных товаропроизводителей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ежегодно в стране порядка 6 млрд тенге направляется на возмещение логистических затрат экспортеров.

"Главный результат – меняется структура экспорта. За последние пять лет экспорт продукции высокого передела вырос в 2,5 раза – с 4,2 млрд до 11,1 млрд долларов. Его доля в структуре несырьевого экспорта достигла 38,8%", – сказал Шаккалиев.

Следующий этап – продвижение готовой продукции на внешние рынки.

"Для этого прорабатывается новая мера поддержки по размещению отечественной продукции на полках крупнейших зарубежных торговых сетей, таких как Lulu Hypermarket, Carrefour, Gross, Panda, Spinneys и других", – анонсировал министр.

О том, какие рынки планирует освоить Казахстан для экспорта несырьевых товаров, читайте в материале.

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Азамат Сыздыкбаев
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