Новую меру поддержки отечественных товаропроизводителей прорабатывают в Казахстане
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Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства сообщил о новой мере поддержки отечественных товаропроизводителей, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, ежегодно в стране порядка 6 млрд тенге направляется на возмещение логистических затрат экспортеров.
"Главный результат – меняется структура экспорта. За последние пять лет экспорт продукции высокого передела вырос в 2,5 раза – с 4,2 млрд до 11,1 млрд долларов. Его доля в структуре несырьевого экспорта достигла 38,8%", – сказал Шаккалиев.
Следующий этап – продвижение готовой продукции на внешние рынки.
"Для этого прорабатывается новая мера поддержки по размещению отечественной продукции на полках крупнейших зарубежных торговых сетей, таких как Lulu Hypermarket, Carrefour, Gross, Panda, Spinneys и других", – анонсировал министр.
О том, какие рынки планирует освоить Казахстан для экспорта несырьевых товаров, читайте в материале.
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