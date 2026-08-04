Новую меру поддержки отечественных товаропроизводителей прорабатывают в Казахстане

Фото: freepik

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев 4 августа 2026 года на заседании правительства сообщил о новой мере поддержки отечественных товаропроизводителей, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ежегодно в стране порядка 6 млрд тенге направляется на возмещение логистических затрат экспортеров. "Главный результат – меняется структура экспорта. За последние пять лет экспорт продукции высокого передела вырос в 2,5 раза – с 4,2 млрд до 11,1 млрд долларов. Его доля в структуре несырьевого экспорта достигла 38,8%", – сказал Шаккалиев. Следующий этап – продвижение готовой продукции на внешние рынки. "Для этого прорабатывается новая мера поддержки по размещению отечественной продукции на полках крупнейших зарубежных торговых сетей, таких как Lulu Hypermarket, Carrefour, Gross, Panda, Spinneys и других", – анонсировал министр. О том, какие рынки планирует освоить Казахстан для экспорта несырьевых товаров, читайте в материале.

Поделитесь новостью