ИИ будет проверять документы будущих пенсионеров в Казахстане
Фото: gov4c.kz
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства 11 августа 2026 года рассказал о планах по переводу ряда госуслуг в проактивный формат, передает корреспондент Zakon.kz.
Аскарбек Ертаев сообщил, что до конца текущего года планируется внедрить искусственный интеллект еще по пяти направлениям.
По его данным, в III квартале искусственный интеллект будет применяться:
- При присвоении или продлении статуса кандаса.
- При выдаче направлений на меры содействия занятости.
- При определении уровня потери профессиональной трудоспособности – ИИ будет проводить анализ медданных и степени утраты трудоспособности, оценки последствий полученных увечий.
- При назначении пенсии – распознавание документов для исключения подлога.
В IV квартале планируется разработать цифровые модели по ряду направлений.
"Речь идет о распознавании отсканированных трудовых книжек, формировании рекомендаций при назначении пенсионных выплат по возрасту, а также о внедрении анализа на основе ИИ для выявления трудовых рисков в сфере безопасности и условий труда на предприятиях страны", – пояснил глава Минтруда.
11 августа 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, как будет назначаться адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане.
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