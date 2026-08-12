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Общество

ИИ будет проверять документы будущих пенсионеров в Казахстане

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 13:32 Фото: gov4c.kz
Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства 11 августа 2026 года рассказал о планах по переводу ряда госуслуг в проактивный формат, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев сообщил, что до конца текущего года планируется внедрить искусственный интеллект еще по пяти направлениям.

По его данным, в III квартале искусственный интеллект будет применяться:

  • При присвоении или продлении статуса кандаса.
  • При выдаче направлений на меры содействия занятости.
  • При определении уровня потери профессиональной трудоспособности – ИИ будет проводить анализ медданных и степени утраты трудоспособности, оценки последствий полученных увечий.
  • При назначении пенсии – распознавание документов для исключения подлога.

В IV квартале планируется разработать цифровые модели по ряду направлений.

"Речь идет о распознавании отсканированных трудовых книжек, формировании рекомендаций при назначении пенсионных выплат по возрасту, а также о внедрении анализа на основе ИИ для выявления трудовых рисков в сфере безопасности и условий труда на предприятиях страны", – пояснил глава Минтруда.

11 августа 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, как будет назначаться адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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