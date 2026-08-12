ИИ будет проверять документы будущих пенсионеров в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании правительства 11 августа 2026 года рассказал о планах по переводу ряда госуслуг в проактивный формат, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев сообщил, что до конца текущего года планируется внедрить искусственный интеллект еще по пяти направлениям.

По его данным, в III квартале искусственный интеллект будет применяться:

При присвоении или продлении статуса кандаса.

При выдаче направлений на меры содействия занятости.

При определении уровня потери профессиональной трудоспособности – ИИ будет проводить анализ медданных и степени утраты трудоспособности, оценки последствий полученных увечий.

При назначении пенсии – распознавание документов для исключения подлога.

В IV квартале планируется разработать цифровые модели по ряду направлений.

"Речь идет о распознавании отсканированных трудовых книжек, формировании рекомендаций при назначении пенсионных выплат по возрасту, а также о внедрении анализа на основе ИИ для выявления трудовых рисков в сфере безопасности и условий труда на предприятиях страны", – пояснил глава Минтруда.

11 августа 2026 года министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев рассказал, как будет назначаться адресная социальная помощь (АСП) в Казахстане.