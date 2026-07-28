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Общество

Бектенов поручил ускорить цифровизацию коммунальной сферы в Казахстане

Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2026 11:50 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 28 июля 2026 года поручил ускорить реализацию Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов. В частности, он потребовал своевременно завершить ремонтные работы, передает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил три ключевых направления, на которых необходимо сосредоточиться при реализации национального проекта.

"Первое. В настоящее время большинство регионов уже фактически приступили к выполнению соответствующих ремонтных работ. Акиматам необходимо взять на особый контроль реализацию проектов текущего года и обеспечить своевременное завершение ремонтных работ. Кроме того, необходимо проработать вопросы предварительной подготовки по всем региональным проектам, запланированным на 2027 год, и принять соответствующие меры", – сказал Олжас Бектенов.

Вторым пунктом премьер-министр отметил, что цифровизация невозможна без полного оснащения потребителей приборами учета.

"В этой связи министерствам энергетики, промышленности и строительства совместно с акиматами необходимо в кратчайшие сроки определить потребность в установке приборов учета по каждому региону и совместно с Министерством национальной экономики утвердить конкретный план мероприятий по реализации данных проектов до 2029 года", – дополнил он.

Третьим направлением работы премьер-министр обозначил автоматизацию назначения жилищной помощи на оплату коммунальных услуг.

"В связи с этим в целях полной автоматизации процессов Министерству промышленности и строительства совместно с Министерством труда и социальной защиты населения, а также акиматами необходимо в кратчайшие сроки обеспечить соответствующую интеграцию единых расчетных центров с государственными информационными системами", – сказал Бектенов.

Ранее премьер-министр Олжас Бектенов раскритиковал акима Алматинской области Марата Султангазиева после его доклада о ходе реализации Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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