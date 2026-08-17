Рынок химических удобрений: новая отрасль промышленной экономики

Казахстанский АПК на 100% зависит от импорта калийных удобрений, при этом запасы калийных солей в стране исчисляются миллиардами тонн. Какой социально-экономический эффект может дать стране развитие рынка калийных удобрений?

Динамика рынка калийных удобрений и международный опыт

Калийные удобрения – один из важных элементов повышения урожайности сельскохозяйственных культур, активно используемый в выращивании зерновых, овощей, фруктов и технических культур. Мировой рынок характеризуется высокой степенью концентрации: более 70% объема производства калийных удобрений приходится на три страны – Канаду, Россию и Беларусь. Совокупный объем мирового производства составляет порядка 74,5 млн тонн с объемом рынка в денежном выражении 65 млрд долларов. Средняя рыночная цена на хлористый калий – около 411 долларов за тонну.

Мировой спрос на калийные удобрения оценивается более чем в 70 млн тонн в год, при этом глобальное потребление продолжает расти в среднем на 2,2–2,5% ежегодно. К числу крупнейших рынков относятся Китай, Индия и Бразилия – страны с масштабным сельскохозяйственным производством и высоким спросом на минеральные удобрения.

Развитие новых калийных производств требует значительных капитальных вложений и длительного инвестиционного цикла. Для примера, одна из крупнейших мировых горнодобывающих компаний BHP реализует в Канаде калийный проект Jansen с совокупными инвестициями в несколько стадий порядка 14 млрд долларов, что отражает высокую капиталоемкость отрасли.

Фото: БРК

Состояние внутреннего рынка и сырьевая база Казахстана

Казахстан обладает подтвержденными запасами калийных солей в объеме более 6,6 млрд тонн (преимущественно месторождения Сатимола, Челкар, Жилянское). При этом в действующей структуре производства минеральных удобрений калий полностью отсутствует: 48% приходится на азотные удобрения, 52% – на фосфорные. Текущая потребность казахстанского АПК в калии в размере около 14 тыс. тонн в год полностью покрывается за счет импорта.

По данным научных исследований, в перспективе внутренний спрос может вырасти до 300 тыс. тонн в год, так как объем внесения минеральных удобрений в Казахстане составляет 25-35 кг на один гектар земли при среднемировом показателе в 150-160 кг на один гектар. В связи с особыми климатическими условиями и почвенными особенностями Казахстана, включая засушливость и засоление земель, потребность АПК в сбалансированном применении минеральных удобрений будет возрастать. В этих условиях развитие собственного производства калийных удобрений приобретает стратегическое значение для повышения устойчивости сельского хозяйства: уже на первом этапе реализации проекта Казахстан войдет в топ-10 мировых производителей калийных удобрений, снижая зависимость от импорта и укрепляя продовольственную безопасность.

Динамика потребления удобрений в АПК и финансовая поддержка

По данным Министерства сельского хозяйства РК, объем внесения удобрений показывает постоянное увеличение: 2023 год – 679 тыс. тонн, 2024 год – 1,3 млн тонн; 2025 год – 1,8 млн тонн; 2026 год (план) – 2,3 млн тонн (73% от научно обоснованной потребности).

Рост применения агрохимии поддерживается программой льготного финансирования весенне-полевых и уборочных работ. В 2025 году благодаря реализованным мерам создано 1,5 тыс. новых рабочих мест и обеспечена занятость 39,3 тыс. человек в сельской местности.

Меры государственной поддержки включают компенсацию до 60% стоимости удобрений аграриям и обновление парка сельскохозяйственной техники. Комплексное снабжение сельхозтоваропроизводителей отечественными азотными, фосфорными и калийными удобрениями обеспечивает восстановление плодородия почв и рост продуктивности аграрного сектора.

Таким образом, освоение калийных месторождений замыкает недостающие звенья в промышленной цепочке Казахстана. Развитие производства всех трех видов удобрений – азота, фосфора и калия – переведет национальный АПК и химию из режима вынужденного импортозамещения в фазу устойчивого индустриального роста. В конечном счете конвертация собственных природных ресурсов в доступную агрохимию даст стране двойной экономический эффект: гарантирует устойчивость земледелия к климатическим вызовам внутри страны и выведет Казахстан в статус конкурентного экспортера сложных химических продуктов на международном рынке.