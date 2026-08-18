От птицефабрик до систем орошения: какие проекты развивают АПК Казахстана

Холдинг "Байтерек" усиливает поддержку аграриев.

В Казахстане усиливается государственная поддержка сельского хозяйства. В стране реализуется комплекс мер, направленных на технологическую модернизацию отрасли, расширение финансирования и повышение эффективности агропроизводства, передает корреспондент Zakon.kz.

Общие показатели

В частности, для укрепления сырьевой базы молочной отрасли реализуется программа льготного кредитования строительства молочно-товарных ферм. По данным Минсельхоза, в стране профинансировано 95 ферм общей мощностью свыше 500 тыс. тонн молока в год, из которых 71 уже введена в эксплуатацию. До конца текущего года планируется запустить еще 19 ферм мощностью порядка 100 тыс. тонн.

Системная работа проводится и в мясном птицеводстве.

За последние пять лет производство увеличилось на 58%, импорт сократился на 25%, а обеспеченность внутреннего рынка отечественным мясом птицы повысилась с 58 до 78%.

В пищевой промышленности рост наблюдается по всем основным продуктам питания. По итогам 2025 года объем производства продуктов питания достиг 4 трлн тенге, увеличившись на 8,4%.

В первом полугодии 2026 года отрасль сохранила высокий темп роста – объем производства увеличился на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем инвестиций в основной капитал АПК также демонстрирует стабильную положительную динамику, достигнув 1,6 трлн тенге, что на 46% выше уровня предыдущего года. За первое полугодие 2026 года объем инвестиций составил 926 млрд тенге, что на 55% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Значительный вклад в достижение этих показателей вносит Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек", который оказывает аграриям финансовую и технологическую поддержку через свои дочерние организации.

Фото: АО НИХ "Байтерек"

Поддержка от Холдинга "Байтерек"

АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) и АО "КазАгроФинанс" (КАФ) предлагают аграриям широкий спектр инструментов – от инвестиционного финансирования до льготного лизинга современной сельскохозяйственной техники и оборудования.

"Комплексная система поддержки позволяет сопровождать проекты практически на всех этапах их реализации. Если АКК финансирует строительство новых и модернизацию действующих производств, то КАФ обеспечивает технологическое обновление сельхозпредприятий, предоставляя технику и оборудование на условиях льготного лизинга. Такой подход способствует не только созданию новых производственных мощностей, но и повышению эффективности отечественного агропромышленного комплекса", – отмечают в Холдинге.

По линии АКК в 2025 году профинансировано 24 проекта на сумму 5,2 млрд тенге. В первом полугодии 2026 года – 20 проектов на сумму 7,2 млрд тенге.

По линии КАФ в 2025 году заключены договоры лизинга на общую сумму 268,9 млрд тенге на приобретение 10 393 единиц техники. В первом полугодии 2026 года заключены договоры лизинга общей суммой в 250 млрд тенге на 7 769 единиц техники.

"Одним из ключевых инструментов развития сельского хозяйства является инвестиционное финансирование, которое осуществляет АКК. Благодаря ее поддержке в регионах страны реализуются проекты в молочном и мясном животноводстве, птицеводстве, растениеводстве, семеноводстве и сфере орошения. В результате создаются новые производства, внедряются современные технологии и увеличиваются объемы выпуска отечественной сельхозпродукции", – подчеркивают в "Байтереке".

Кто получил поддержку по линии АКК

В Восточно-Казахстанской области поддержку получило ТОО "Рулиха", реализовавшее проект по развитию молочного животноводства. Предприятие специализируется на выращивании зерновых и масличных культур, разведении крупного рогатого скота молочного направления и производстве молока. Проект стал продолжением первого этапа молочно-товарной фермы, введенной в эксплуатацию в 2021 году, и был запущен в ноябре 2025 года. Развитие производства предусматривает использование высокопродуктивного племенного поголовья КРС, современного технологического оборудования и уже действующей производственной инфраструктуры.

В результате расширения производственная мощность фермы достигла более 3,3 тыс. тонн молока в год, создано около 10 новых рабочих мест. В 2025 году объем инвестиций в проект составил порядка 1,27 млрд тенге. Проект способствует наращиванию производства молока и дальнейшему развитию молочного животноводства региона.

В Акмолинской области поддержку получили сразу несколько проектов, направленных на развитие птицеводства и повышение эффективности растениеводства. Так, ТОО "Ақкөл Құс" реализовало проект по созданию, расширению и модернизации птицефабрики. В рамках проекта предприятие приобрело комплект современного оборудования импортного производства, что позволило модернизировать производственные процессы и создать мощности по выпуску 180 тонн мяса птицы в год. Объем инвестиций составил 36,6 млн тенге. Проект введен в эксплуатацию в июне прошлого года.

Развитие птицеводческого производства способствует увеличению выпуска отечественной продукции и расширению производственных возможностей региона.



Фото: АО НИХ "Байтерек"

Еще один проект реализовало ТОО "САСС-Агро", специализирующееся на производстве плодоовощных, технических и масличных культур с применением систем орошения. Ключевой особенностью проекта стал ввод в эксплуатацию дождевальной системы орошения. Это позволяет эффективнее использовать водные ресурсы и повышать результативность растениеводства. Производственная мощность составляет 493 тонны пшеницы и рапса в год, объем инвестиций – 174,1 млн тенге. Проект введен в эксплуатацию в августе 2025 года.

Для региона такие проекты имеют комплексный эффект: модернизируются сельскохозяйственные производства, внедряются современные технологии и водосберегающие решения, увеличиваются объемы выпуска аграрной продукции. В совокупности это способствует повышению эффективности сельского хозяйства и укреплению продовольственного потенциала области.

В Жамбылской области реализуются проекты, направленные на развитие птицеводства и повышение эффективности растениеводства за счет внедрения современных технологий.

Одним из таких проектов стала модернизация птицефабрики ТОО "Әулие-Ата Феникс". Предприятие работает по голландской технологии и рассчитано на производство 2 тыс. тонн мяса птицы в год. Проект предусматривает создание, расширение и модернизацию птицеводческого производства с применением современных технологических решений, позволяющих повысить производительность и качество продукции. Объем инвестиций составил 20,3 млн тенге. В рамках проекта создано 250 новых рабочих мест. Птицефабрика введена в эксплуатацию в марте 2025 года.

Еще один проект реализован крестьянским хозяйством "НҰР-ДӘУЛЕТ". Он направлен на выращивание сельскохозяйственных культур с применением современных систем орошения. Объем инвестиций составил 36,9 млн тенге, а производственная мощность – свыше 1,5 тыс. тонн сахарной свеклы, картофеля и бахчевых культур в год. Внедрение современных систем орошения позволяет оптимизировать режим полива, рациональнее использовать водные ресурсы и удобрения, а также повышать эффективность сельскохозяйственного производства. Проект введен в эксплуатацию в декабре 2025 года.

В Северо-Казахстанской области реализован проект коммандитного товарищества "Мамбетов и Компания". Предприятие специализируется на семеноводстве, выращивании зерновых культур и племенном животноводстве. Проект направлен на развитие сети молочно-товарных ферм и предусматривает модернизацию действующего производства с оснащением современным оборудованием. Объем инвестиций составил 105,1 млн тенге, производственная мощность – 1,3 тыс. тонн молока в год. Проект введен в эксплуатацию в июне 2025 года. Модернизация фермы позволит увеличить объемы производства молока, повысить эффективность животноводства и качество выпускаемой продукции.

В области Жетысу поддержку получило ТОО "Тау Самал ЛТД", развивающее молочно-товарную ферму производственной мощностью 5,2 тыс. тонн молока в год. Объем инвестиций в создание современного производства составил 184,5 млн тенге, создано 41 рабочее место. Ферма оснащена современным оборудованием и введена в эксплуатацию в мае 2026 года. Ее работа позволяет нарастить производство молока и способствует развитию молочного животноводства региона.

Технологии в сельском хозяйстве

Холдинг "Байтерек" через АО "КазАгроФинанс" поддерживает технологическую модернизацию АПК, обеспечивая аграриям доступ к современной сельскохозяйственной технике и оборудованию на условиях льготного лизинга. Это позволяет хозяйствам обновлять машинно-тракторный парк, внедрять новые технологии и повышать эффективность производства.

Так, за последние годы при поддержке КАФ реализован ряд крупных проектов по техническому перевооружению аграрных предприятий в различных регионах страны.

Фото: АО НИХ "Байтерек"

"В Костанайской области поддержку получили ТОО "Приречное Агро KST" и ТОО "Гранд", специализирующиеся на выращивании зерновых и масличных культур. Благодаря механизму льготного лизинга предприятия обновили парк сельскохозяйственной техники, что позволяет повысить эффективность обработки более 56 тыс. гектаров сельхозугодий и производительность полевых работ. В Павлодарской области современную сельскохозяйственную технику приобрело ТОО "Ивановское", ведущее растениеводческую деятельность. Реализация проекта способствует повышению эффективности обработки более 14 тыс. гектаров посевных площадей и дальнейшей модернизации производства", – перечисляют в Холдинге.

В Кызылординской области ТОО "АА Агро Кызылорда" реализовало проект по выращиванию сельскохозяйственных культур с применением современных технологий орошения. Новая техника позволяет эффективно обрабатывать 7 тыс. гектаров сельхозугодий с перспективой расширения площади до 14,5 тыс. гектаров. Продукция предприятия ориентирована как на внутренний рынок, так и на экспорт в ОАЭ и Гонконг.

Еще один пример – ТОО "Харвест Инвест" в Северо-Казахстанской области, где благодаря поддержке КазАгроФинанс создается современное высокопроизводительное растениеводческое предприятие. Использование новой техники позволит повысить эффективность обработки 6,2 тыс. га посевных площадей и укрепить экспортный потенциал предприятия, поставляющего продукцию на рынок Китая.

Стоит отметить, что КАФ включил беспилотные авиационные системы в свою программу "Агролизинг", благодаря чему сельхозтоваропроизводители получили возможность внедрять технологии точного земледелия на условиях льготного лизинга. Использование агродронов позволяет проводить высокоточную обработку полей, снижать расход средств защиты растений и повышать эффективность сельскохозяйственного производства.

Таким образом, только в 2025 году и первом полугодии 2026 года при поддержке холдинга "Байтерек" реализованы десятки инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе – от строительства современных молочно-товарных ферм и птицефабрик до внедрения систем орошения и обновления парка сельскохозяйственной техники. Комплексное применение инструментов финансирования и льготного лизинга способствует модернизации сельского хозяйства, росту производительности и повышению конкурентоспособности отечественного АПК.