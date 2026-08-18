В Карагандинской области становится больше возможностей для инвесторов

Фото: акимат Карагандинской области

В Карагандинской области будет расширена специальная экономическая зона "Сарыарка". Создаются три новые субзоны – в Балхаше, Каркаралинском и Бухар-Жырауском районах. Это даст дополнительные возможности для привлечения инвесторов.

Под новые проекты предоставят земельные участки с готовой инженерной инфраструктурой. Две субзоны предназначены для развития туризма в регионе. "На Балхашской субзоне обеспечат условия для строительства современных гостиничных комплексов и ресторанов, новых объектов сервиса и досуга. На первоначальном этапе ожидается привлечение порядка 26,5 млрд теңге, создание более 600 рабочих мест", – сообщил руководитель управления предпринимательства и промышленности Аскар Газалиев. В Каркаралинском районе легче будет развивать различные виды туризма: экологический, этнографический, оздоровительный, спортивный и др. В Бухар-Жырауском районе, возле села Севан, предоставляют территорию площадью 40 га под промышленную субзону. Планируется реализация 10 новых проектов. По расчетам, в общей сложности расширение СЭЗ даст региону около 90 млрд теңге инвестиций и обеспечит 2 000 новых рабочих мест.

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