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Экономика и бизнес

В Карагандинской области становится больше возможностей для инвесторов

сэз в Балхаше, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 16:27 Фото: акимат Карагандинской области
В Карагандинской области будет расширена специальная экономическая зона "Сарыарка". Создаются три новые субзоны – в Балхаше, Каркаралинском и Бухар-Жырауском районах. Это даст дополнительные возможности для привлечения инвесторов.

Под новые проекты предоставят земельные участки с готовой инженерной инфраструктурой.

Две субзоны предназначены для развития туризма в регионе.

"На Балхашской субзоне обеспечат условия для строительства современных гостиничных комплексов и ресторанов, новых объектов сервиса и досуга. На первоначальном этапе ожидается привлечение порядка 26,5 млрд теңге, создание более 600 рабочих мест", – сообщил руководитель управления предпринимательства и промышленности Аскар Газалиев.

В Каркаралинском районе легче будет развивать различные виды туризма: экологический, этнографический, оздоровительный, спортивный и др.

В Бухар-Жырауском районе, возле села Севан, предоставляют территорию площадью 40 га под промышленную субзону. Планируется реализация 10 новых проектов.

По расчетам, в общей сложности расширение СЭЗ даст региону около 90 млрд теңге инвестиций и обеспечит 2 000 новых рабочих мест.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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