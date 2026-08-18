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Экономика и бизнес

Производственный бизнес получит больше возможностей для финансирования: что изменится

подписание документа, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 17:33 Фото: pexels
Малые и средние предприятия обрабатывающей промышленности смогут привлекать больше финансирования на развитие производства. Это стало возможным благодаря подписанию дополнительного соглашения между Halyk и фондом "Даму" в рамках программы "Өндіріс".

Рассказываем, что изменилось и какие новые возможности появились у предпринимателей.

Программа "Даму Өндіріс" ориентирована исключительно на субъекты малого и среднего предпринимательства, занятые в сфере обрабатывающей промышленности. Это производственные предприятия, для которых доступ к длинным и недорогим ресурсам является ключевым условием модернизации и наращивания мощностей.

Благодаря новым условиям предприниматели смогут привлекать больше финансирования в рамках одной программы, что позволит реализовывать более масштабные производственные проекты.

Как новый механизм удвоит объем доступного финансирования

Ключевым изменением стало внедрение механизма микширования: финансирование осуществляется с применением пропорций смешивания средств фонда и собственных средств банка в соотношении 50/50. Теперь финансирование осуществляется на паритетной основе: на каждый тенге, выделенный фондом "Даму", Halyk добавляет один тенге собственных средств. Такой подход позволяет фактически удвоить объем финансирования, доступного предпринимателям. Участие банка на паритетной основе расширяет круг предприятий обрабатывающей промышленности, которые смогут воспользоваться льготным финансированием по ставке 12,6% годовых.

Как отметил директор департамента кредитования МСБ Halyk Bank Дияр Макулбаев, поддержка в сфере обрабатывающей промышленности является одним из ключевых приоритетов банка.

"Подписанное соглашение позволяет нам существенно расширить возможности финансирования предприятий обрабатывающей промышленности. Средства, возвращаемые предпринимателями в рамках погашения займов, на паритетной основе дополняются собственными ресурсами Halyk Bank. Это позволяет без дополнительного финансирования со стороны фонда "Даму" направлять высвобождаемые средства на финансирование новых и действующих проектов".

Лимит на одного заемщика вырос почти вдвое

Вторым существенным изменением стало увеличение максимального лимита финансирования. Предельная сумма на одного конечного заемщика или на группу связанных лиц выросла с 3,6 млрд тенге до 7 млрд тенге – с учетом действующих обязательств по всем программам обусловленного размещения средств фонда.

"Увеличение максимального лимита – одно из наиболее значимых изменений программы. Пересмотр лимита финансирования до 7 млрд тенге – своевременное решение, которое учитывает текущие потребности предприятий обрабатывающей промышленности. Сегодня реализация производственных проектов требует больших инвестиций, поэтому новые условия позволят поддержать более крупные проекты", – отметила руководитель управления государственных программ МСБ Halyk Bank Жанна Зейнелова.

На что можно получить финансирование?

Полученные средства могут быть направлены на приобретение и модернизацию производственного оборудования, расширение мощностей, пополнение оборотного капитала или рефинансирование ранее привлеченных займов. Условия предусматривают удобные графики погашения с учетом производственного цикла предприятия.

Предприниматели, занятые в сфере обрабатывающей промышленности, могут обратиться в филиалы Halyk для получения подробной информации и консультаций по условиям участия в программе.

Справка

Дополнительное соглашение стало продолжением ранее выстроенного эффективного сотрудничества банка с фондом "Даму". Напомним, в рамках программ обусловленного размещения средств фонда Halyk на протяжении нескольких лет обеспечивает предпринимателям доступ к льготному финансированию по всей стране – от инвестиционных проектов до пополнения оборотного капитала. При этом приоритетным направлением остается обрабатывающая промышленность – сектор, который формирует добавленную стоимость, создает рабочие места и обеспечивает выпуск отечественной продукции.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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